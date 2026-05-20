Si svolge dal 22 maggio all’8 novembre 2026 Certosa di Bologna. Calendario estivo, la rassegna di eventi culturali curata dal Museo civico del Risorgimento del Settore Musei Civici del Comune di Bologna, con il contributo di Bologna Servizi Cimiteriali, per valorizzare e promuovere la conoscenza del patrimonio storico, artistico e architettonico racchiuso nel Cimitero Monumentale la cui rilevanza culturale è stata sancita al livello più alto da UNESCO con l’iscrizione nel 2021 nella lista dei siti Patrimonio Mondiale dell’Umanità nell’ambito del progetto Portici di Bologna.

Giunto alla diciottesima edizione, il programma culturale estivo si è affermato come una delle più importanti iniziative intraprese nel quadro di un’articolata progettualità per il recupero e la valorizzazione del sito monumentale, sostenuta dal Comune di Bologna a partire dal 1999, che ha raccolto un interesse e un apprezzamento crescenti da parte del pubblico.

Con lo scopo di sensibilizzare i cittadini europei sull’importanza dei cimiteri e presentarli in una prospettiva diversa a tutti i loro visitatori, come di consueto, la manifestazione bolognese prende avvio in occasione dell’annuale Settimana alla Scoperta dei Cimiteri Europei (Week of Discovering European Cemeteries), promossa da ASCE – Association of Significant Cemeteries in Europe che nel 2026 compie 25 anni, e quest’anno dedicata al tema dell'”Educazione di qualità”, Obiettivo 4 dell’Agenda 2030.

La rete europea, che riunisce oltre 160 membri tra enti pubblici, imprese e organizzazioni dislocati in più di 30 paesi europei, impegnati nella gestione, tutela e valorizzazione dei cimiteri storici come patrimonio culturale, artistico e paesaggistico, fu fondata per iniziativa del Comune di Bologna nel 2001 con l’obiettivo di promuovere la cooperazione tra le città e le istituzioni coinvolte nella conservazione dei cimiteri monumentali.

In Emilia-Romagna l’attenzione al valore di questi luoghi della memoria collettiva, caratterizzati dalla presenza di edifici e monumenti di rilevanza storico-artistica e valenza storico-culturale, è stata recepita sul piano normativo con la legge regionale 15 dicembre 2022 n. 21 per il riconoscimento e la valorizzazione dei cimiteri monumentali e storici come cultural landscapes, la prima in Italia nel suo genere.

Nell’area metropolitana di Bologna sono 5 i cimiteri riconosciuti come “cimiteri monumentali e storici dell’Emilia-Romagna” in base alla Legge Regionale 21/2022: Cimitero della Certosa di Bologna, Cimitero del Piratello di Imola, Cimitero di Casaglia di Marzabotto, Cimitero di Medicina e Cimitero di San Giovanni in Persiceto.

Alla Certosa di Bologna sono più di 100 gli appuntamenti proposti per il cartellone 2026 che intrecciano arte, storia, teatro e musica per raccontare la memoria, la bellezza e i segreti del monumento, attraverso visite guidate, visite animate, recital, laboratori per famiglie e incontri suddivisi in tre fasce orarie – di giorno, al tramonto, di notte – ognuna delle quali in grado di offrire esperienze differenti in una preziosa cornice caratterizzata dal susseguirsi di sale, portici e chiostri

Il programma completo degli appuntamenti è disponibile qui: museibologna.it/risorgimento/rassegne/certosa-di-bologna-calendario-estivo-2026-127

www.museibologna.it

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