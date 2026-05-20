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La notte bianca di Opera é programmata per sabato 23 maggio

Davide Falco
By Davide Falco
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Il Comune di Opera, per la giornata di sabato 23 maggio, organizza una serie di eventi imperdibili in collaborazione con Ema70 Eventi & Service.

Dalle 15 alle 18, in Piazza XXV Aprile “LA FESTA DELLA LEGALITA’ ” in collaborazione con la Polizia Locale e le Forze dell’Ordine.

Dalle 18, in Via Dante Alighieri “LA NOTTE BIANCA DI OPERA” con commercianti, giostre e musica live.

I negozi della città rimarranno aperti eccezionalmente per l’intera serata e, per la gioia di bambini e ragazzi, saranno presenti le giostre, cuore pulsante del divertimento per le famiglie.

Il grande spettacolo musicale della serata sarà affidato alla Syntonia Band. Il gruppo  scalderà la serata con un travolgente set Pop-Dance anni ’80 e ’90. Un repertorio iconico e ad alto tasso di energia, perfetto per ballare i successi che hanno segnato la storia delle classifiche internazionali.

Evento gratuito!

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