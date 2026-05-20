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Bollate: prossimi appuntamenti in Biblioteca

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
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Biblioteca_Comunale bollate
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I prossimi appuntamenti di maggio. Ecco le date:

 In Biblioteca centrale

Musichiamo insieme! Letture ed esperienze sensoriali
Venerdì 22 maggio ore 16,45
La musica è uno strumento di espressione, emoziona, coinvolge! Se offriamo ai bambini la possibilità di sperimentare con strumenti musicali li aiutiamo a comunicare emozioni e idee in modo creativo; ogni strumento diventa un mezzo per esprimere sé stessi, ancora di più se costruito con le proprie mani!

Allora leggiamo, ascoltiamo e creativamente ricicliamo in musica!
Per bambini dai 2 ai 6 anni, ingresso libero sino ad un massimo di 20 bambini, senza prenotazione.

Bibliofilo
Sabato 23 maggio ore 10,30
Incontri di maglia ed uncinetto. Portare i propri strumenti e filati.
Ingresso libero

Informazioni per tutti gli eventi: Biblioteca Comunale
02 35005508; biblioteca.bollate@csbno.net

Biboll Book Club…il gruppo di lettura dei giovani adulti!
Mercoledì 27 maggio ore 20,30

Classico del mese: Orlando di Virginia Woolf.
LA TRAMA: ll libro racconta le mirabolanti avventure di Orlando, giovane e melanconico cortigiano dell’epoca di Elisabetta I, il quale nel corso di quasi quattro secoli non solo si troverà a vivere diverse vite, in varie e suggestive epoche storiche, ma anche a cambiare sesso, diventando così una donna, dopo un sonno di sette giorni consecutivi, in quel di Istanbul. Avrà modo poi di tornare a Londra, rivivendo così dapprima le atmosfere di inizio Settecento, dei tempi della regina Anna, e in seguito del Romanticismo, fino ai primordi degli anni venti del Novecento, sempre all’inseguimento del vero amore e del senso profondo della poesia.
Ingresso libero.

In Biblioteca di Cassina Nuova

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A chi tocca? Sfida con i giochi da tavolo

Sabato 23 maggio ore 10,30

Quattro giochi in scatola a disposizione, provali con amici e parenti!
Dai 7 ai 13 anni, partecipazione gratuita con iscrizione sul sito del Comune
(oppure al link:https://form.jotform.com/260785005165355 )

Per informazioni: Biblioteca di Cassina Nuova

02 3511824; biblioteca.cassina@csbno.net

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