Tra le protagoniste assolute di Amici 2026, Angie annuncia l’uscita del suo EP, “Sogni di Vetro”, in arrivo il 22 maggio via EMI Records Italy/ Universal Music Italia.

Tra i 6 concorrenti che hanno avuto accesso alla finale di Amici 2026, Angie è riuscita a conquistare i giudici del programma e il pubblico di tutt’Italia con la sua strabiliante abilità vocale, oltre ad aggiudicarsi ieri sera l’ambito “Trofeo delle Radio”, un riconoscimento assegnato dai principali network radiofonici italiani.

Puntata dopo puntata, canzone dopo canzone, Angie si è fatta riconoscere per il suo approccio diretto alla scrittura e all’interpretazione. Le sue canzoni non cercano la perfezione, ma una forma di verità che arriva in modo immediato, creando una totale immedesimazione con il suo pubblico.

“Sogni di Vetro”, in uscita il 22 maggio, è il suo primo progetto ufficiale, costruito su un immaginario intimo, fatto di fragilità e consapevolezza, che si riflette anche nell’estetica e nel racconto visivo.

Sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali e in formato fisico CD e CD autografato (quest’ultimo in esclusiva sullo shop di Universal Music Italia).

Tracklist “Sogni di Vetro”:

1.Poco Poco

2.Millemila Missili

3.Signorina

4.Controcorrente

Meglio di Me Smielate canzoni d’amore Lettere al Paradiso Sogni di Vetro

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