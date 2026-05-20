24.2 C
Milano
mercoledì, Maggio 20, 2026
HomeMUSICA
MUSICA

Angie: “Sogni di Vetro”, il nuovo EP

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
0
67
ANGIE_COVER
ANGIE_COVER

Tra le protagoniste assolute di Amici 2026, Angie annuncia l’uscita del suo EP, “Sogni di Vetro”, in arrivo il 22 maggio via EMI Records Italy/ Universal Music Italia.

Tra i 6 concorrenti che hanno avuto accesso alla finale di Amici 2026, Angie è riuscita a conquistare i giudici del programma e il pubblico di tutt’Italia con la sua strabiliante abilità vocale, oltre ad aggiudicarsi ieri sera l’ambito “Trofeo delle Radio”, un riconoscimento assegnato dai principali network radiofonici italiani.

– Angie_Amici26
– Angie_Amici26

Puntata dopo puntata, canzone dopo canzone, Angie si è fatta riconoscere per il suo approccio diretto alla scrittura e all’interpretazione. Le sue canzoni non cercano la perfezione, ma una forma di verità che arriva in modo immediato, creando una totale immedesimazione con il suo pubblico.

“Sogni di Vetro”, in uscita il 22 maggio, è il suo primo progetto ufficiale, costruito su un immaginario intimo, fatto di fragilità e consapevolezza, che si riflette anche nell’estetica e nel racconto visivo.

Sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali e in formato fisico CD e CD autografato (quest’ultimo in esclusiva sullo shop di Universal Music Italia).

Tracklist “Sogni di Vetro”:

1.Poco Poco

2.Millemila Missili

3.Signorina

4.Controcorrente

  1. Meglio di Me
  2. Smielate canzoni d’amore
  3. Lettere al Paradiso
  4. Sogni di Vetro
    Altri articoli di musica su Dietro la Notizia
Tiziana_Barbetta
Tiziana Barbetta

Articolo precedente
Certosa di Bologna: Calendario estivo della rassegna di eventi culturali
Articolo successivo
Ragazzo deceduto dopo avere mangiato un gelato: fondamentali anafilassi e corretta informazione
Tiziana Barbetta
Tiziana Barbetta

Articoli

- Advertisement -spot_img

Ultimi Articoli

Carica di più

DIETROLANOTIZIA.IT
Registrazione del Tribunale di Milano N.286 del 15-04-2005 Direttore Responsabile-Editore: Davide Falco
Autorizzazione SIAE n. 350\I\05-475

Contattaci: redazione@dietrolanotizia.it

© Copyright - 2025 DIETROLANOTIZIA | P.Iva 04852590969

Termini e Condizioni

Privacy Policy