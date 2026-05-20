In occasione della ricorrenza della strage di Capaci, avvenuta il 23 maggio 1992, il Comune di Terni promuove alcuni giorni di riflessione sulla legalità e il contrasto alle mafie con l’evento “Radici di giustizia. Memoria e impegno contro tutte le mafie”, in programma nelle date del 19, 20 e 29 maggio.

L’iniziativa, che si svolgerà presso gli spazi della Biblioteca Comunale di Terni, in piazza della Repubblica ed in altri luoghi della città, rientra nel quadro delle azioni di promozione della legalità finanziate dal Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Istruzione e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art. 1, comma 589, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Obiettivo del progetto è riflettere e diffondere la cultura della legalità e rafforzare il senso civico, in particolare tra le giovani generazioni, attraverso il coinvolgimento diretto delle istituzioni scolastiche e mettere al centro del confronto il ruolo dell’educazione nel contrasto alla criminalità organizzata. L’evento mira inoltre a sensibilizzare la cittadinanza e tutto il territorio con testimonianze dirette di impegno civile.

Radici di giustizia. Il Programma

Il programma prenderà avvio martedì 19 maggio alle ore 17, presso il Palazzo di Primavera, dove Lirio Abbate, saggista siciliano e giornalista d’inchiesta, presenterà i libri “I diari del Boss. Parole, segreti e omissioni di Matteo Messina Denaro” e “Fimmini ribelli. Come le donne salveranno il paese dalla n’drangheta”, con la partecipazione come moderatore del giornalista Rossano Pastura.

Il giorno seguente, mercoledì 20 maggio, dalle ore 8.30 si proseguirà con la matinée cinematografica organizzata al Cityplex Politeama, dedicata al film “La mafia uccide solo d’estate”, girato nel 2013, diretto e interpretato dal conduttore Tv e scrittore Pif, scritto in collaborazione con Michele Astori e Marco Martani.

L’apertura della giornata sarà a cura dell’assessora alla Scuola e Servizi Educativi Tiziana Laudadio e di Alessandra Salinetti, assessora al Welfare, con introduzione alla visione a cura della critica cinematografica Maria Rita Fedrizzi e con la partecipazione delle scuole secondarie di primo e di secondo grado della città di Terni.

La mattina proseguirà poi nella sede della BCT – Biblioteca comunale di Terni, dove prenderà vita, al caffè letterario, “Di comune impegno: tavoli di lavoro contro le mafie” con progettazione di elaborati a cura delle classi partecipanti.

Nel pomeriggio, dalle ore 15.30, in Piazza della Repubblica, verrà allestito uno spazio in esterna su filo in sospensione con gli scritti redatti dagli studenti, con la finalità di un coinvolgimento informale della cittadinanza, da consegnare all’Amministrazione Comunale.

La giornata si concluderà alle ore 17.00 negli spazi del Palazzo di Primavera, con la Tavola Rotonda sul tema “Educazione alla legalità, parliamone insieme”, moderata dal sociologo Lino Busà, con la partecipazione dell’Assessore all’Istruzione e ai Servizi Educativi del Comune di Terni, Tiziana Laudadio e di rappresentanti della Prefettura di Terni, della Camera di Commercio dell’Umbria, delle Scuole Secondarie di primo e secondo grado, del Segretario Generale del Comune di Terni e del Direttore Generale del Comune di Terni.

Il programma della tre giorni di riflessione sulla legalità e il contrasto alle mafie prevede infine un appuntamento anche per venerdì 29 maggio, alle ore 17.00, presso la sede del PalaSì, con l’intervento di Giovanni Impastato – fratello e biografo di Giuseppe “Peppino” Impastato, giornalista radiofonico ed attivista, ucciso dalla mafia nel 1978 – che presenterà il libro “Mio fratello: tutta una vita con Peppino”, il racconto di una vicenda rivoluzionaria, drammatica, coraggiosa e libera, quella di Peppino destinato a diventare il più “contagioso” degli attivisti della lotta antimafia. Una storia che si intreccia a quella del nostro Paese, disvelandone spesso complicità e opacità.

Con “Radici di giustizia”, Terni rinnova il proprio impegno a costruire una comunità più consapevole, responsabile e resistente a ogni forma di criminalità.

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