Clara e Sangiovanni insieme nel nuovo singolo “Le ragazze”

Per la prima volta in assoluto si uniscono le voci di due degli artisti più rappresentativi della nuova generazione della musica pop italiana: Clara e Sangiovanni annunciano oggi il loro nuovo singolo, “LE RAGAZZE”, in uscita venerdì 22 maggio su tutte le piattaforme digitali e in radio.

“LE RAGAZZE” è un brano elegante e contemporaneo che celebra l’universo femminile e si propone come una delle possibili protagoniste dell’estate 2026. Prodotto da Katoo e Celo, “LE RAGAZZE” si caratterizza per un sound latino autentico e organico, in cui la centralità degli strumenti suonati dal vivo sostituisce le componenti elettroniche, dando vita a un’atmosfera calda e coinvolgente.

Le voci dei due artisti si incontrano con naturalezza, raccontando una storia intensa e autentica. I due artisti avevano già spoilerato la possibile collaborazione nell’ultimo videoclip di Clara, alla fine del quale, a sorpresa, fa la sua comparsa proprio Sangiovanni, lasciando intendere ai fan dei cantanti che qualcosa stesse per succedere.

“LE RAGAZZE” si inserisce nel nuovo percorso musicale e creativo di Clara, inaugurato lo scorso aprile con la pubblicazione di “PRIMADONNA”, singolo caratterizzato da un’estetica rinnovata e da uno sguardo ironico e dissacrante, dove forza e fragilità si mescolano e diventano centrali nel racconto. Con il nuovo singolo Clara prosegue e consolida questa direzione artistica, ampliandone le sfumature e rafforzando la propria identità espressiva.

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