Apre il bando SAP, servizi abitativi pubblici: domande dal 25 maggio al 28 giugno

Anche per l’anno 2026, apre l’Avviso per la presentazione delle domande utili all’assegnazione di Servizi Abitativi Pubblici, situati nei territori comunali che costituiscono l’Ambito Territoriale e messi a disposizione da ALER e dalle amministrazioni comunali del Rhodense. Contestualmente al periodo di apertura dell’Avviso, sarà attivato lo SPORTELLO UNICO d’Ambito, gestito da SER.CO.P., in collaborazione con ALER Milano, dove i cittadini interessati potranno ricevere informazioni ed eventuale assistenza alla compilazione delle Domande.

Gli operatori dello sportello riceveranno, previo appuntamento, negli uffici messi a disposizione dall’AGENZIA dell’ABITARE, in via Meda 30, a RHO.

“Non ci si dovrà più recare nella sede di via De Amicis, ma in via Meda, dove ha sede l’Agenzia dell’Abitare – precisa l’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Rho Paolo Bianchi, in qualità di Presidente del Tavolo delle Politiche Sociali del Rhodense – Questo permette di mantenere il servizio informativo in centro, accessibile a tutti, in un luogo specializzato in cui è possibile essere accompagnati durante tutto l’anno per le esigenze legate al tema casa. Il nuovo bando darà possibilità ad alcune famiglie di risolvere il problema abitativo. Siamo consapevoli che si tratti di una risposta limitata, anche per questo stiamo lavorando ad altre iniziative di aiuto sul tema casa per venire incontro ai diversi bisogni che emergono in città”.

Il Comune di Rho rilancia quanto comunicato da SER.CO.P.. L’Avviso n.° 12763/2026 sarà ufficialmente aperto al pubblico a partire da lunedì 25 maggio 2026. I 31 alloggi messi a disposizione e pronti per l’assegnazione, una volta pubblicate le graduatorie e verificate le domande in posizione utile, sono distribuiti nei territori comunali di Arese, Cornaredo, Lainate, Pero, Pogliano Milanese, Rho e Settimo Milanese e Vanzago.

Le domande potranno essere presentate fino a mezzanotte di domenica 28 giugno 2026 in caso di compilazione autonoma sulla Piattaforma informatica predisposta da Regione Lombardia.

Lo Sportello di via Meda 30 (presso l’Agenzia dell’Abitare), per la presentazione delle domande in modalità assistita, sarà invece aperto al pubblico fino a venerdì 26 giugno. Lo sportello è aperto tutte le mattine, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e il lunedì e martedì anche di pomeriggio, dalle 14.00 alle 17.00. Nella giornata di lunedì 1 giugno, lo Sportello rimarrà chiuso.

Per accedere al servizio è necessario prenotare telefonicamente un appuntamento, chiamando il numero telefonico dedicato: 333.4913599 (attivo negli orari di sportello).

Per la compilazione e l’inoltro della domanda, per la quale è prevista la sola in modalità telematica, occorrerà procedere alla registrazione sulla Piattaforma informatica regionale, rispetto alla quale sarà necessario possedere credenziali personali come lo SPID, o la Carta nazionale dei Servizi o la Carta di Identità elettronica, con relativi codici identificativi e/o password attivi per l’utilizzo, accedendo alla Piattaforma regionale attraverso il link https://www.serviziabitativi. servizirl.it/serviziabitativi/ .

In assenza di credenziali personali (SPID, Carta Nazionale dei Servizi o Carta di Identità Elettronica), per l’accesso e la registrazione in Piattaforma regionale, ci si potrà avvalere della collaborazione dei centri autorizzati di assistenza fiscale (CAAF) e di altri soggetti senza fini di lucro eventualmente convenzionati (Organizzazioni Sindacali dell’Utenza).

Il servizio di assistenza alla compilazione delle Domande, nonché di orientamento rispetto all’offerta abitativa, erogato allo Sportello Unico d’Ambito, che negli anni è diventato un effettivo punto di riferimento per i cittadini, rappresenta una delle modalità con le quali il Comune capofila (Rho) e le altre amministrazioni comunali del Rhodense, provano a gestire una sempre più pressante e delicata emergenza abitativa che cresce con una sempre maggiore difficoltà a reperire sul territorio soluzioni abitative capaci di dare risposta ai nuclei in difficoltà.

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