Il 21 maggio alle ore 20.30 al Teatro Il Piccolo di Napoli (Piazzale Tecchio, 3), la cantante e attrice di “Mare Fuori – Il Musical” ANNA CAPASSO sarà protagonista del musical “DONNE IN VIAGGIO – DA NAPOLI A BROADWAY”, uno spettacolo intenso ed emozionale con regia della stessa ANNA CAPASSO e direzione musicale di CIRO CASCINO.

Sola sul palco, Anna Capasso accompagnerà il pubblico in un viaggio fatto di musica, parole ed emozioni, raccontando in chiave autobiografica il sogno di una bambina che desidera portare la propria voce, la propria fantasia e il proprio talento fino a Broadway, senza mai mettere da parte le sue radici partenopee.

Ad accompagnarla dal vivo al pianoforte sarà Ciro Cascino, presenza essenziale di uno spettacolo che intreccia musica e racconto in una dimensione intima ed emozionale. “DONNE IN VIAGGIO – DA NAPOLI A BROADWAY” rappresenta così il racconto intenso e simbolico di una donna e di un’artista che sceglie di inseguire i propri sogni restando profondamente legata alla propria terra.

Uno spettacolo intimo e coinvolgente, in cui teatro, musica e racconto personale si fondono in un intreccio di emozioni, riflessioni e momenti di intensa profondità.

Napoli diventa così il punto di partenza di un percorso artistico e umano fatto di sogni, sacrifici e identità, interpretazioni intense di brani iconici della tradizione partenopea come I’te vurria vasà, Dicitencello vuie, e grandi successi internazionali senza tempo quali Memory e Think.

«Dopo “Mare Fuori – Il Musical”, ho sentito il desiderio di riportare in scena uno spettacolo che facevo 15 anni fa, ma oggi con una maturità e una consapevolezza completamente diverse – dichiara Anna Capasso – Dentro questo racconto ci sono la mia Napoli, la vita quotidiana e quel sogno che avevo da bambina: partire dalla mia città e arrivare fino a Broadway attraverso il mondo dello spettacolo, senza mai perdere le mie radici»

https://www.instagram.com/annacapassofficial

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