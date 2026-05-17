I Rolling Stones hanno pubblicato il videoclip ufficiale del nuovo singolo “In The Stars”, brano allegro e coinvolgente tratto dal loro nuovo album in studio “Foreign Tongues” in arrivo il 10 luglio.

Diretto da Francois Rousselet, che ha lavorato con Nike, Diesel, Pharrell Williams e ha curato i video degli Stones “Angry” dall’album “Hackney Diamonds” e “Ride ‘Em On Down” da “Blue & Lonesome”, il nuovo video vede la partecipazione dell’acclamata attrice Odessa A’zion (Marty Supreme, I Love LA).

Il video, realizzato da Deep Voodoo utilizzando una tecnologia deepfake all’avanguardia, mostra gli Stones degli anni ’70 mentre eseguono “In The Stars” insieme a musicisti, cantanti e ballerini di epoche, culture e sottoculture diverse.

Riguardo alla collaborazione con i Rolling Stones, Odessa A’zion ha dichiarato: «Ma stai scherzando? È il mio sogno. Il primo disco che ho comprato e che ho ascoltato dall’inizio alla fine è stato ‘Tattoo You’. Sono ossessionata dai Rolling Stones. È sicuramente nella mia lista dei desideri (lavorare con loro)».

Il brano “In The Stars” è stato pubblicato la scorsa settimana in concomitanza con l’annuncio dell’album ed è disponibile in formato digitale insieme al brano di apertura dell’album “Rough and Twisted”.

“In The Stars” è uscito in formato fisico il 15 maggio.

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