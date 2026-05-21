Andrea Poggio firma la colonna sonora originale (edita da Edizioni Curci – Pathé Film – Bathysphere Productions – To be continued) del film “L’inconnue (La sconosciuta)” di Arthur Harari, in concorso al 79. Festival di Cannes.

Lunedì 18 maggio, presso il Grand Théâtre Lumière Di Cannes, il film è stato presentato presentato nella selezione ufficiale del Festival di Cannes e sarà nelle sale francesi dal 26 agosto.

Il film, che vede protagonisti gli attori Léa Seydoux e Niels Schneider, è distribuito in Italia da Adler Entertainment e prodotto da Bathysphère Production, To Be Continued, Ascent Film con Rai Cinema, in coproduzione con Pathé Films, France 2 Cinéma, Logical Content Ventures.

«Ho lavorato alla colonna sonora de “L’Inconnue” per circa un anno, attraverso un processo lungo ma profondamente fertile e stimolante – dichiara Andrea Poggio – In un certo senso, scrivere le musiche per questo film è stato facile. Innanzitutto, perché ho avuto la fortuna di lavorare con un grande regista. Poi perché il film è davvero molto bello. Infine, perché la colonna sonora è stata registrata assieme a metà di Calibro 35, ovvero assieme a Enrico Gabrielli e Tommaso Colliva che, rispettivamente, ne hanno orchestrato e prodotto i brani».

Edizioni Curci conferma ancora una volta il proprio impegno nel sostenere e valorizzare i compositori e le loro colonne sonore, attraverso la produzione e la promozione della musica per il cinema e la televisione.

Negli ultimi anni, in particolare, ha portato avanti un lavoro costante, fondato sulla qualità e sulla costruzione di solide relazioni professionali, che l’ha resa un punto di riferimento significativo per compositori, registi e case di produzione.

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