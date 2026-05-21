Torna Circonferenze: dal 12 al 14 giugno “Facciamo Rumore”

Circonferenze, festival di teatro di strada giunto alla sua dodicesima edizione con la direzione artistica di Duetti e ½, e si sposta dal cuore di Rho al suggestivo parco di Villa Burba, in Corso Europa 291: un modo per vivere appieno il giardino storico e le sale del complesso seicentesco, a stretto contatto con la natura.

Ogni spazio è stato ribattezzato con nomi caratterizzanti: Caverna del Brusio, Agorà Urlante, Palco Scricchiolante, Fontana Gorgogliante, Palco Roboante, Sentiero del Fracasso, Foresta Bisbigliante, Landa degli Echi, Depressione Silenziosa. Per orientarsi verranno distribuite mappe adeguate.

Così spiegano gli organizzatori: “In questo momento storico, così complicato e instabile, in cui spesso i pensieri si accavallano nella mente, trovare un senso al nostro lavoro significa trovare un modo di risvegliare le coscienze, significa trovare un modo di cominciare la discussione, significa trovare un modo per accendere la miccia del pensiero critico. E come lo possiamo fare attraverso un festival di teatro di strada? Riportando i singoli all’esterno, per permetter loro di confrontarsi, parlare, condividere gioie, ma anche paure, pratiche di sopravvivenza e leggerezza; vogliamo, quindi, pensare questa edizione di Circonferenze come un luogo di incontro, dove le persone, attraverso l’arte e la cultura, facciano rumore”.

“Villa Burba è sempre più cuore culturale della città e Circonferenze è un appuntamento che attira ogni anno tantissimo pubblico – commenta l’assessora alla Cultura, Valentina Giro – Unire questi due elementi porterà sicuramente tantissime persone nel giardino storico, con attenzione a tutti i suoi spazi. Ringrazio gli organizzatori per il ricco programma che ogni anno presentano e per l’attenzione ai risvolti socio culturali delle performance proposte. Teatro e arti di strada sono un forte richiamo al risveglio delle coscienze: faremo rumore in modo spensierato, per favorire il confronto e la riflessione”.

I promotori inaugureranno una Agorà: una piazza che sarà il cuore del festival e centro di scambio culturale. Ogni sera verrà presentato un progetto culturale con risvolti sociali, dando voce a realtà che hanno scelto il linguaggio artistico, per incidere e provare a cambiare la società che ci circonda. Sabato ci sarà Serpica Naro, progetto che porterà a Circonferenze un momento di upcycling (la trasformazione di materiali di scarto in nuovi oggetti) con il lab Crazy Stencil. La Librosteria di Milano sarà bar e libreria insieme e Fuorimercato porterà cibo di piccoli produttori indipendenti.

Tutti gli spettacoli e i laboratori saranno a ingresso libero e gratuito. In caso di pioggia il programma potrebbe subire variazioni. L’invito ai partecipanti è a portare coperta e borraccia, per sistemarsi nel parco. Questo il programma:

VENERDÌ 12 GIUGNO

Ore 20.00 Apertura Circoristò, punto ristoro del Festival – Caverna del Brusio

Ore 20.30 Femina, gruppo vocale di donne (ideato da Audrey ANPI). Presentazione + concerto – Agorà Urlante

Ore 21.45 Spettacolo vincitore Premio Vassalli. Compagnia Zumo in Modus Operandi – Palco Scricchiolante

SABATO 13 GIUGNO

Ore 16.30 Apertura Circoristò + Banchetti – Caverna del Brusio

Dalle 16.30 fino a sera Crazy Stencil – Serpica Naro, laboratorio di recycling – Fontana Gorgogliante

Ore 17.30 Cia Expectativa Zero in Tuba, spettacolo – Palco Roboante

Dalle 17.30 alle 19.30 e dalle 20.30 alle 22.30 Nautilus, teatri in miniatura – Collettivo Lambe Lambe; performance per uno spettatore alla volta – Fontana Gorgogliante

Dalle 18.00 alle 19.30 e dalle 20.30 alle 22.00 Obelisco Production in Metamorphosis, performance – Foresta Bisbigliante

Ore 18.30 Gabor Vosteen in The Fluteman Show, spettacolo – Palco Scricchiolante

Ore 19.30 Shareradio, presentazione + dj set – Agorà Urlante

Ore 21.00 Cia Expectativa Zero in Tuba, spettacolo – Palco Scricchiolante

Ore 22.00 Benjamin Délmas in Mr Bang, spettacolo – Palco Roboante

Ore 22.00 Corti in Villa – Short Out, cortometraggi – Depressione Silenziosa

Ore 23.00 Wunder Tandem, concerto – Agorà Urlante

DOMENICA 14 GIUGNO

Ore 16.30 Apertura Circoristò + Banchetti – Caverna del Brusio

Dalle 16.30 alle 19.30 Crazy Stencil – Serpica Naro, laboratorio di recycling – Fontana Gorgogliante

Dalle 17.30 alle 19.30 Ludobus – Equa Cooperativa, giochi per tutte e tutti – Sentiero del Fracasso

Ore 17.00 Cia Expectativa Zero in Tuba, spettacolo – Palco Roboante

Dalle 16.30 alle 19.30 Nautilus, teatri in miniatura – Collettivo Lambe Lambe, performance per 1 spettatore alla volta – Fontana Gorgogliante

Ore 18.00 Benjamin Délmas in Mr Bang, spettacolo – Palco Scricchiolante

Dalle 18.30 alle 20.00 Obelisco Production in Metamorphosis, performance – Foresta Bisbigliante

Ore 19.00 Gabor Vosteen in The Fluteman Show, spettacolo – Palco Scricchiolante

Ore 19.30 Banda degli Ottoni a Scoppio, presentazione + concerto – Agorà Urlante

Ore 21.30 Estrazione dei premi della CircoRiffa, lotteria – Landa degli Echi

Ore 22.00 Circo Zoè in Naufragata, spettacolo – Landa degli Echi

Per info: circonferenze@gmail.it www.circonferenze.it

Tourist Infopoint Rho 02 93332354 turismo@comune.rho.mi.it www.comune.rho.mi.it

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