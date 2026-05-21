“Voce e Batteria”, il nuovo album di Frankie hi-nrg mc

Frankie hi-nrg mc, una delle voci e delle penne più autorevoli dell’hip hop italiano, annuncia quattro nuove date del suo “VOCE e BATTERIA TOUR 2026”, il tour organizzato e prodotto da OTR Live che, durante la primavera e l’estate 2026, lo porterà sui palchi di tutta Italia insieme a Donato Stolfi.

L’artista presenterà dal vivo il suo nuovo album “VOCE e BATTERIA” (https://ada.lnk.to/vocebatteria; Materie Prime Circolari), in una formula essenziale e inedita che mette al centro voce, ritmo e parole, pronta a far ballare il pubblico dei principali festival e delle venue all’aperto.

Nato con l’obiettivo di mettere in primo piano testi e interpretazione, “VOCE E BATTERIA” rilegge alcuni dei brani più rappresentativi del repertorio di Frankie hi-nrg mc attraverso arrangiamenti ridotti all’essenziale, affidati alla sola batteria.

“VOCE e BATTERIA” è un progetto essenziale e radicale che riporta al centro voce, ritmo e parola, costruito insieme ad alcuni dei nomi più importanti della musica italiana: Jovanotti, Fabri Fibra, Tiziano Ferro, Elisa, Emma, Diodato, Raiz e Lina Simons, con Donato Stolfi alle batterie e Dj Stile agli scratch

Il risultato è un suono diretto e potente, che restituisce nuova profondità a canzoni diventate classici del rap italiano, caricandole di un’energia che richiama l’hip hop delle origini.

Di seguito la tracklist dell’album:

1. “Pedala e batteria” feat. Jovanotti

2. “Faccio la mia cosa” feat. Tiziano Ferro

3. “Autodafè e batteria” feat. Fabri Fibra

4. “Fight da faida” feat. Elisa, Lina Simons

5. “Potere alla parola” feat. Emma

6. “Nuvole”

7. “Elefante” feat. Raiz

8. “Generazione di mostri” feat. Diodato

9. “Libri di sangue”

10. “Chiedi chiedi”

11. “Disconnetti il potere”

“VOCE e BATTERIA TOUR 2026”,

Di seguito il calendario in continuo aggiornamento:

30 maggio – Bologna – DumBO Summertime

5 giugno – Firenze – Ultravox, Support your local festival

19 giugno – Roma – Parco delle Valli, Arci Roma Incontra il Mondo

2 luglio – Milano – Castello Sforzesco

11 luglio – Treviso – Suoni di Marca

16 luglio – Pietrafitta (PG) – Moon In June (NUOVA DATA)

31 luglio – Livorno – Effetto Venezia

10 agosto – Galatro Terme (RC) – Carlino’s Wave (NUOVA DATA)

29 agosto – Trento – Teatro Capovolto

4 settembre – Bergamo – NXT Festival (NUOVA DATA)

18 settembre – Torino – Hiroshima Sound Garden

3 ottobre – Campiano (RA) – Rumâgna Unite (NUOVA DATA)

Info e biglietti su https://www.otrlive.it/tour-dates/voce-e-batteria-tour-2026/.

https://www.instagram.com/frankiehinrgmc/

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