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Proseguono gli appuntamenti dell’Open Week al CPM Music Institute di Milano

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
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www.cpm.it www.facebook.com/CPMMusicInstitute www.instagram.com/cpmmusicinstitute - www.youtube.com/user/CentroProfMusica
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Proseguono, fino a sabato 23 maggio, gli appuntamenti della nuova OPEN WEEK al CPM Music Institute, la Scuola di Musica fondata e diretta da FRANCO MUSSIDA.

Giornate di seminari, workshop e concerti durante le quali gli allievi della Scuola potranno incontrare artisti, esperti e musicisti del panorama italiano e internazionale attraverso incontri, laboratori didattici e masterclass dedicati al mondo della Musica.

Questi i prossimi appuntamenti:

GIOVEDÌ 21 MAGGIO
Dalle ore 10.00 alle ore 12.00
Best Solo Performance.

 Dalle ore 12.00 alle ore 13.00

Cosa fai dopo la tesi?”, incontro con i protagonisti dell’industria musicale con STEFANO MIGLIARINI, LORENZO MOFFA, ALESSIO AMODEO, FEDERICO REFOLO, GABRIELE COSTA.
Presenta Michele Bressan.

 Dalle ore 15.30 alle ore 17.30
Cerimonia di consegna del Premio Iniziatori e Pionieri a EUGENIO FINARDI.

Dalle ore 18.00 alle ore 21.00

“EDIZIONE DEAD OR ALIVE 2026 – CPM Poetry Slam” con MC DOME BULFARO e la partecipazione di BEATRICE ACHILLE, FRANCESCA “NIN” ACQUAVIVA, NICOLAS CUNIAL, SAMUELE GADDA, SILVIA GUZZI, FRANCESCA LEPIANE e GIUSEPPE PICCOLO.

SABATO 23 MAGGIO
Dalle ore 10.00 alle ore 16.00
OpenHouseMilano: il CPM è aperto ai visitatori!

Gli incontri sono tutti aperti al pubblico e gratuiti, ad esclusione della Masterclass Figueiredo che è a pagamento. È possibile prenotarsi agli eventi gratuiti qui

È possibile riservare il proprio posto alla Masterclass di Vera Figueiredo tramite il seguente link https://eventi.mycpm.it/verafiguereido

Per maggiori informazioni consultare il sito della Scuola su www.cpm.it, inviare una e-mail a comunicazione@cpm.it o chiamare allo 02.6411461.

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