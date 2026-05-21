Dopo l’annuncio di Emis Killa come primo headliner, il Festival ha ufficializzato una nuova ondata di artisti che andranno ad arricchire la line up 2026: Il secondo headliner è Samurai Jay, reduce dal recente successo sanremese, continua a collezionare numeri da capogiro. Inoltre, sul palco arriveranno anche Il Pagante, Ludwig, Marvin & Prezioso, Dino Brown (La storia della Dance), Samurai Jay e 22simba. Un mix di urban, pop, rap ed elettronica che rappresenta perfettamente l’identità musicale del Wonderlast Festival: trasversale, contemporanea e pensata per una nuova generazione di pubblico. Il Festival così si conferma uno degli eventi più attesi dell’estate.

Wonderlast Music Festival 2026 in programma sabato 11 e domenica 12 luglio 2026 nella location del Wonderlast Park a Gubbio (Perugia).

Immerso nel verde delle colline umbre, il Wonderlast Park si trasformerà ancora una volta in un vero e proprio villaggio esperienziale dedicato alla musica e all’intrattenimento. Negli anni il Wonderlast Festival si è distinto per la sua capacità di unire musica, community e atmosfera internazionale.Il nuovo annuncio conferma la volontà del Festival di costruire una line-up eterogenea e generazionale: dalle sonorità urban di Samurai Jay e 22simba, alle hit pop de Il Pagante e Ludwig, passando per l’energia di Dino Brown (La storia della Dance) e Marvin Prezioso.

Wonderlast Festival è un evento musicale ibrido che unisce generi diversi e persone provenienti da ogni angolo d’Italia e si ispira ai grandi festival nord europei. Il Wonderlast Park è un’area di due ettari immersa nel verde che verrà allestita interamente per l’occasione in un’atmosfera accogliente e con un panorama mozzafiato che farà da sfondo a due giornate di pura magia. Il festival offrirà aree food & beverage, dove poter assaporare street food e bevande. La Wonderlast Forest dove partner e sponsor con esperienza in ambito fieristico allestiscono installazioni dimostrative di tecnologie e prodotti riguardanti il tema della sostenibilità. Anche adibita come zona relax dove poter staccare e rilassarsi. Una beauty lounge aperta al pubblico con due postazioni e un team di professionisti a vostra disposizione: hairstylist e make-up artist, per entrare anche con il look nel mood del festival. Il Wonderlast Festival è caratterizzato da un potente sound system che raggiunge un’altezza di 8 metri e si estende su un’area di 800 mq. Questa struttura è il cuore pulsante del festival, dove l’insieme di folla, musica ed effetti creano un’energia unica e indimenticabile.

Per ulteriori informazioni, aggiornamenti e per acquistare i biglietti:

www.wonderlast.it.

RADIO ZETA è radio ufficiale di Wonderlast Festival 2026

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