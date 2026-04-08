Venerdì, 3 aprile è uscito a sorpresa “U2 – Easter Lily”, un nuovo EP di 6 tracce degli U2.

Mentre proseguono le sessioni di registrazione per il nuovo album in studio, l’EP “Easter Lily” arriva come una seconda raccolta autonoma di nuova musica da condividere con i fan, in vista del prossimo disco.

Fa seguito all’EP “Days of Ash” del mese scorso, pubblicato durante il Mercoledì delle Ceneri.

Mentre l’EP “Days of Ash” era una risposta ai tempi caotici del mondo esterno, l’EP “Easter Lily” è una raccolta di canzoni molto più riflessive, che emerge da un luogo più personale e privato, in cui alcuni potrebbero rifugiarsi in tempi come questi, esplorando temi quali l’amicizia, la perdita, la speranza e, in definitiva, il rinnovamento.

Tracklist ‘U2 – Easter Lily’ (EP):

1. Song for Hal

2. In a Life

3. Scars

4. Resurrection Song

5. Easter Parade

6. COEXIST (I Will Bless The Lord At All Times?) – ft. a new soundscape by Brian Eno

www.U2.com

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