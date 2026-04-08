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U2 pubblicano a sorpresa un nuovo EP di 6 tracce, “Easter Lily”

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
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Venerdì, 3 aprile è uscito a sorpresa “U2 – Easter Lily”, un nuovo EP di 6 tracce degli U2.

Mentre proseguono le sessioni di registrazione per il nuovo album in studio, l’EP “Easter Lily” arriva come una seconda raccolta autonoma di nuova musica da condividere con i fan, in vista del prossimo disco.

Fa seguito all’EP “Days of Ash” del mese scorso, pubblicato durante il Mercoledì delle Ceneri.

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Mentre l’EP “Days of Ash” era una risposta ai tempi caotici del mondo esterno, l’EP “Easter Lily” è una raccolta di canzoni molto più riflessive, che emerge da un luogo più personale e privato, in cui alcuni potrebbero rifugiarsi in tempi come questi, esplorando temi quali l’amicizia, la perdita, la speranza e, in definitiva, il rinnovamento.

Tracklist ‘U2 – Easter Lily’ (EP):
1. Song for Hal
2. In a Life
3. Scars
4. Resurrection Song
5. Easter Parade
6. COEXIST (I Will Bless The Lord At All Times?) – ft. a new soundscape by Brian Eno

www.U2.com

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