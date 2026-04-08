Arriva al Wanted Clan un appuntamento che vedrà un momento di racconto e riflessione intorno a storie vere dall’Iran.

Giovedì 9 aprile, infatti, sarà proiettato in anteprima il documentario Stai fermo lì della giornalista Clementina Speranza, dove è il protagonista a raccontarsi: Babak Monazzami.

Babak è un giovane persiano, appassionato di musica, arte e medicina naturale. In Iran è costretto a nascondere le sue idee politiche, i cd con la musica occidentale, la sua passione per il ballo.

Espulso dalla nazionale di calcio under 18 per via di un look considerato troppo occidentale, con il taglio di barba simile a quello di Roberto Baggio, suo giocatore preferito, e poi fuggito verso l’Europa, dove cercare un proprio posto nel mondo, fuori dalle rigide regole imposte dalle autorità iraniane,…

Stai fermo lì è una denuncia contro il regime repressivo iraniano, e un grido di libertà, tra sport e Diritti Umani. Il film ha ottenuto il Premio USSI ESTATE 2025.

Sarà presente in sala la regista Clementina Speranza con Babak, protagonista del documentario, insieme a cittadini e cittadine iraniani abitanti in Italia, che parteciperanno a un dibattito al termine della proiezione, moderato dalla giornalista sportiva Federica Fossi:

– Atieh Mazi, Sara Behnoud, Dorsa Aslani e Fahimeh Ranjbar, calciatrici della Nazionale Iraniana di calcio femminile in Italia, allenata da Kasra Chalabi

– Amir Atash Faraz, campione della Nazionale Italiana di Badminton,

– Jafar Hassibi, medico e attivista.

– Sadaf Baghebani, attrice e attivista (soprannominata dai media italiani “la donna dai 100 pallini”)

La proiezione avverrà al Wanted Clan di via Tertulliano 68, Milano, e sarà preceduta da un piccolo rinfresco.

Il Wanted Clan è la sala polivalente gestita dall’Associazione Project W in collaborazione con Wanted Cinema e dedicata al cinema e alla cultura cinematografica in tutte le sue forme.

Giovedì 9 aprile, dalle ore 19 – Via Tertulliano, 68, Milano

Costo del biglietto: Intero: € 6,50 – Ridotto: €5,50

Tessera associativa Wanted Clan 2026: €5

Link alle prevendite: https://www.mailticket.it/evento/52275/stai-fermo-lì

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