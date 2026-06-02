Inaugurazione impianto sportivo “Giacomino Palma”

Taglio del nastro martedì 2 alle 17 per il “G. Palma” di zona Pile dopo la conclusione dei lavori di riqualificazione, rigenerazione e adeguamento della struttura realizzati grazie a un finanziamento complessivo da 700mila euro ottenuto dal Comune di Miggiano nell’ambito del bando nazionale “Sport e Periferie 2020”.

Interventi necessari per dare dignità a un impianto che nei decenni scorsi ha raccontato storie di calcio appassionate e accompagnato nella crescita generazioni di miggianesi e non solo.

Un progetto complesso su vari livelli di intervento teso a rendere fruibile a tutti la più grande area della cittadina del Sud Salento dedicata alle attività sportive e ricreative.

È stato completato l’adeguamento del campo di gioco di calcio a 11 al “Regolamento Lnd Standard” e realizzato un campo da gara in erba artificiale di ultima generazione.

Con la messa a terra del disegno progettuale si è provveduto anche alla eliminazione delle barriere architettoniche che impedivano l’utilizzo dell’impianto alle persone diversamente abili e alla realizzazione di percorsi di accessibilità e di un bagno dedicato

Grande attenzione il progetto ha riservato, infine, alla sostenibilità ambientale.

Notevole il miglioramento in termini di efficienza energetica attraverso l’utilizzo di fonti rinnovabili e di qualità ambientale interna attraverso la dotazione dell’edificio spogliatoi di un impianto solare termico e di uno di ventilazione meccanica controllata.

Interventi che consegnano un impianto sportivo all’avanguardia.

«Ridare dignità e riqualificare il “Palma” in modo da riconsegnarlo ai nostri concittadini in un vestito nuovo e moderno – le parole del sindaco Michele Sperti – era uno degli obiettivi del programma amministrativo.

Grazie all’impegno della parte politica, degli uffici e delle maestranze siamo arrivati all’inaugurazione di un luogo che potrà ridare lustro e forza al calcio e riportare l’”Aquila Biancazzurra” nelle categorie che merita.

Un traguardo che siamo contenti di condividere con la comunità e con gli sportivi di Miggiano, i quali si sono già detti pronti a fare nascere una nuova società sportiva.

D’altra parte – continua il primo cittadino – siamo consapevoli della valenza sociale che lo sport svolge. Tutti ricordiamo quando proprio il Comunale oggi riconsegnato alla cittadinanza ospitava decine di bambini e ragazzini locali e provenienti dai paesi vicini impegnati nelle attività di una Scuola Calcio e di un settore giovanile che ha dato lustro alla città.

E allora ecco che il nuovo “Palma” sarà pronto ad aprire le porte a una lunga serie di attività ludico- sportive organizzate per i nostri concittadini più piccoli.

Lo sport come momento di crescita comunitaria è irrinunciabile».

Il cerimoniale dell’inaugurazione prevede la benedizione del rinnovato impianto sportivo da parte del parroco di Miggiano, don Stefano De Paola e la partecipazione dell’amministrazione comunale, di numerose altre autorità civili e religiose e dei bambini e dei ragazzi del locale Istituto Comprensivo.

Presenti anche molte “vecchie glorie” del calcio biancazzurro.

Al termine della cerimonia, giochi e divertimento per i più piccoli, nell’attesa che il “G. Palma” torni presto a pulsare e a battere di emozioni e passione.

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