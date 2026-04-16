Prossimi appuntamenti allo Spirit de Milan

C’è un momento dell’anno in cui le serate si allungano quasi senza accorgersene e la città ricomincia a respirare con un ritmo diverso.

In questo frangente, lo SPIRIT DE MILAN (via Bovisasca, 59 – Milano) torna a essere uno di quei luoghi in cui rifugiarsi per ritrovare energia, leggerezza e soprattutto il piacere di stare insieme, tra musica dal vivo, risate e tradizione.

GIOVEDÌ 16 APRILE

ore 22.00 – Barbera & Champagne con The Cadregas!

Ingresso gratuito.

Si torna alle radici milanesi con un progetto che ricrea sul palco quell’atmosfera intima e autentica delle vecchie trattorie, dove le canzoni della tradizione si intrecciano alle storie condivise a fine serata, tra una chitarra e un bicchiere di vino.

VENERDÌ 17 APRILE

ore 22.30 – Bandiera Gialla con Dance Angels

Biglietto di ingresso 20€ con una consumazione per chi viene dopocena (15 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2026), 15€ con consumazione per chi fa aperitivo (12 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2026), 7€ per chi viene a cena.

Show che attraversa le grandi hit della dance anni ’70 e ’80, tra colonne sonore iconiche e coreografie coinvolgenti.

Una serata pensata per far ballare senza sosta, che prosegue poi con il dj set in vinile firmato da Mariano Rano, capace di tenere viva l’atmosfera fino a notte inoltrata.

SABATO 18 APRILE

ore 22.30 – Holy Swing Night con Milanoans & Dalila Del Giudice

Biglietto di ingresso 7€ per chi cena o fa aperitivo, 15€ con consumazione per chi viene dopocena (12€ per i soci Spirit de Milan Aps 2026).

Un viaggio nel jazz delle origini, tra dixieland, New Orleans e swing, dove la musica si fonde con il movimento e i musicisti stessi diventano parte della danza.

A seguire, il dj set swing con Fish accompagna il pubblico fino a tarda sera, mantenendo viva quell’energia fatta di ritmo e condivisione.

DOMENICA 19 APRILE

ore 15.30 – Hot Jazz Club con i Tomelleri’s Jazz Devils

Ingresso gratuito.

Un’immersione nel suono caldo e avvolgente della New Orleans più autentica.

ore 18.30 – concerto di The Nighthawks

Ingresso gratuito.

Progetto guidato dal batterista Marco Betti, che costruisce un live potente e raffinato intorno al timbro inconfondibile dell’organo Hammond, mescolando rhythm and blues, soul e jazz in una performance carica di groove ed energia.

ore 21.30 – Spirit in Blues con Umberto Porcaro Trio

Ingresso gratuito.

Umberto Porcaro porta sul palco tutta la sua esperienza internazionale, maturata tra Stati Uniti ed Europa, e un linguaggio musicale profondo, radicato nella tradizione ma capace di parlare al presente.

Il suo blues, intenso e diretto, diventa così il perfetto finale di una settimana che ancora una volta conferma lo Spirit de Milan come uno dei cuori pulsanti della musica dal vivo in città.

Alle 20.45 lezione gratuita di blues dance aperta a tutti.

www.spiritdemilan.it

www.facebook.com/spiritdemilan

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