Dopo il successo della scorsa edizione, che ha visto la partecipazione di 250mila persone, torna Party Like a Deejay, la grande festa di Radio Deejay che da venerdì 5 a domenica 7 giugno 2026 animerà Parco Sempione e l’Arco della Pace con musica, sport e intrattenimento.

Un evento unico nel panorama nazionale capace di offrire al pubblico un fine settimana ricco di concerti, eventi, occasioni di incontro, attività ludiche e sportive.

Aperte su TicketOne.it le prevendite per le due grandi serate musicali previste sabato 6 e domenica 7 giugno all’Arco della Pace di Milano, insieme a quelle per il grande evento di anteprima di venerdì 5 giugno “50 Linetti” con Linus e per gli Speakers’ Corner di sabato 6 giugno nel Cortile delle Armi del Castello Sforzesco.

Per le due grandi serate di musica all’Arco della Pace annunciati i primi nomi dei tanti artisti che si alterneranno sul palco: sabato 6 giugno, per il concerto con i volti più amati della scena pop del momento, CARL BRAVE, DITONELLAPIAGA, FRAH QUINTALE, J-AX, LEVANTE, NOEMI, SAYF, THE KOLORS e domenica 7 giugno ELE A, FABRI FIBRA, FRANKIE HI-NRG MC, NAYT, NEFFA, TY1 per la serata “One Two One Two Celebration” in cui l’iconica trasmissione di Radio Deejay torna live sul palco di Party Like a Deejay con i grandi artisti della storia e della nuova scena del rap e della musica urban italiana.

Due notti di performance live uniche presentate dagli speaker di Radio Deejay e Radio m2o. Le line up complete saranno svelate nelle prossime settimane.

Il costo del biglietto per una singola serata è di 20€ + d.p. Ingresso gratuito per gli under 3 e i disabili con accompagnatori.

Aperte anche le prevendite per l’evento di anteprima “50 Linetti” con cui Linus – venerdì 5 giugno alle ore 21:00 presso il Cortile delle Armi del Castello Sforzesco – darà il via alla grande festa di Radio Deejay celebrando insieme al pubblico i suoi 50 anni di radio.

Un appuntamento speciale di “Radio Linetti”, il one man show in cui il personaggio più autorevole e amato del panorama radiofonico italiano si racconta per quasi due ore tra musica, curiosità, spaccati di vita vera, ricordi personali e aneddoti. Il costo del biglietto è di 25€ + d.p. Ingresso gratuito per gli under 3 e per i disabili con accompagnatori.

Disponibili inoltre, le prevendite degli Speakers’ Corner, previsti sabato 6 giugno nel Cortile delle Armi del Castello Sforzesco, per incontrare le voci più amate della radio: si parte alle ore 10:00 insieme a Linus e Nicola Savino con “Deejay Chiama Italia”, seguiti alle 11:30 da Il Trio Medusa con “Chiamate Roma Triuno Triuno”.

Alle 15:00 è la volta di Alessandro Cattelan con “Catteland”, mentre Fabio Volo va in scena alle 16:30 con “Il volo del mattino”; chiudono alle 18:00 La Pina, Diego Passoni e La Vale con “Pinocchio”. I biglietti per partecipare ai talk hanno un costo di € 10 + d.p.

Tutte le prevendite (serate musicali, 50 Linetti e Speakers’ Corner) sono disponibili al link https://www.ticketone.it/artist/party-like-deejay/

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