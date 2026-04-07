Labasco: “Sotto gli occhi di Dio”, il suo primo album

“Sotto gli occhi di Dio” si configura come un’architettura sonora complessa, dove il sacro e il profano convivono in una tensione costante. Il titolo suggerisce una prospettiva capovolta: in un contesto dove lo sguardo della provincia e della fede può farsi giudizio, Labasco trasforma l’essere osservati in un atto di presenza e di resistenza emotiva.

Il “voyerismo” sociale e divino non è più una minaccia, ma il testimone di una metamorfosi: quella di chi ha smesso di nascondersi per abitare finalmente il proprio corpo e la propria storia.

L’intero lavoro si muove tra le pieghe della quotidianità, tra i silenzi familiari e le voci di quartiere, raccontando la fatica e la bellezza di chi decide di non restare in disparte. È un disco che parla di ciò che viene tolto e di ciò che si decide di riprendersi con sfrontatezza, trasformando la vulnerabilità in un manifesto di libertà e riappropriazione.

La narrazione alterna costantemente l’italiano al napoletano, creando un ponte necessario tra l’urgenza di una fuga e la necessità di appartenere a una radice che segna senza mai definire.

Labasco porterà il suo nuovo album live con il suo primo tour sui palchi degli Ostello Bello d’Italia.

“Avevo 15 anni quando, insieme a mio padre, ho costruito il mio piccolo “studio” in garage. Passavo le giornate intere lì dentro provando canzoni non mie, buttando giù idee, registrando cover, sognando che un giorno avrei avuto la possibilità di portare in giro la mia musica. Oggi è quel giorno, mi sembra assurdo, ma sono felicissimo. Non vedo l’ora di cantarvi la mia storia e di incontrare nuove persone lungo questo viaggio.” racconta l’artista.

Qui le date:

1 aprile – MILANO @ Ostello Bello Milano Duomo – Via Medici 3

8 aprile – GENOVA @ Ostello Bello – Via Balbi 38/a

10 aprile – BOLOGNA @ Ostello Bello – Via del Porto 6

11 aprile – FIRENZE @ Ostello Bello – Via Faenza 56

12 aprile – ROMA @ Ostello Bello – Via Angelo Poliziano 75

13 aprile – NAPOLI @ Ostello Bello – Via Dei Fiorentini 10

14 aprile – PALERMO @ Ostello Bello – Via Galileo Ferraris 3/5

23 aprile – COMO @ Ostello Bello – Viale Fratelli Rosselli 9

https://www.instagram.com/labascoo/

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