Settima edizione di “La Spezia Estate Festival”

Dal 1° luglio al 16 agosto alla Spezia nell’arena all’aperto di Piazza Europa, al Castello San Giorgio e al PIN La Spezia si terrà la settima edizione “LA SPEZIA ESTATE FESTIVAL”, la rassegna che intreccia teatro, danza, comicità, narrazione, musica e illusionismo, dando spazio a protagonisti affermati e nuove voci della scena italiana.

Un programma pensato per pubblici di tutte le età, che attraversa linguaggi e sensibilità diverse: dalla danza-teatro di Furioso di Balletto Civile al varietà di Massimo Lopez Show, dalla conferenza-spettacolo L’Epoca della Rabbia con Roberta Bruzzone alla comicità di Paolo Cevoli e Max Angioni, passando per il teatro di narrazione di Roberto Mercadini e l’universo visionario di Alessandro Bergonzoni.

Il cartellone prosegue con l’irresistibile comicità di Filippo Caccamo e Max Pisu, l’omaggio musicale e teatrale Ahi Maria! dedicato a Rino Gaetano, fino alla magia scenica di Luca Bono, componendo un percorso ricco e trasversale tra riflessione, intrattenimento, poesia e meraviglia.

I biglietti per tutti gli spettacoli sono in vendita al Botteghino del Teatro Civico e su Vivaticket, ad eccezione degli spettacoli “L’epoca della rabbia” e “Anche meno”, in vendita su Ticket One.

INFO: Botteghino del Teatro Civico (ingresso da Corso Cavour n. 20), aperto dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 12.30 (il mercoledì anche dalle 16 alle 19). Tel. 0187/727521 – email: info@teatrocivico.it

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