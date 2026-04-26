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Nona edizione del Festival Onde musicali sul Lago d’Iseo: dal 29 maggio

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
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Locandina-e-programma-ONDE_MUSICALI_2026-
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Tutto pronto per la nona edizione del festival Onde musicali sul Lago d’Iseo, la manifestazione in programma dal 29 maggio al 5 settembre sulle due sponde del Sebino e in alcune località limitrofe delle province di Bergamo e Brescia.

Anche quest’anno il cartellone è ricco con oltre 200 musicisti coinvolti (tra cui artisti affermati, vincitori di concorsi internazionali e giovani talenti provenienti dai Conservatori italiani e dalle Accademie estere), 66 appuntamenti tra concerti di lirica, cameristica, sacra, antica, jazz, tango e crossover, spettacoli e concorsi musicali.

Programma completo del festival, acquisto dei biglietti e aggiornamenti on line: visitlakeiseo.info

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