22.8 C
Milano
domenica, Aprile 26, 2026
HomeMUSICA
MUSICA

Terza edizione di Fiera Milano Live 2026: dal 22 Maggio al 19 Settembre

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
0
76
FML26-Artwork-LNP_
FML26-Artwork-LNP_

La terza edizione di Fiera Milano Live 2026 è ormai alle porte!

Le sei serate più attese dell’estate, prodotte da Vivo Concerti, tornano a rendere Fiera Milano Live uno dei luoghi simbolo della musica internazionale dell’estate 2026, ospitando grandi protagonisti della scena globale, dal 22 maggio al 19 settembre 2026 @Fiera Milano (Rho).

La rassegna FML26 rafforza la propria vocazione internazionale con una line-up di enorme prestigio: dall’unica data italiana del tour europeo The Art Of Loving – Live di Olivia Dean al ritorno di Lewis Capaldi, che segna la sua rinascita artistica, fino ai Kings of Leon, protagonisti della scena rock globale degli ultimi vent’anni.

Spazio anche ai ritmi latini con Romeo Santos e Prince Royce, per la prima volta insieme in Europa con una data unica organizzata da SFX Events e X-Urban Latin Concert SRL., e all’energia creativa di Tyler, The Creator, con uno show spettacolare in cui musica, estetica e arte visiva si fondono.

A chiudere, Anyma con un’esperienza immersiva che unisce musica e tecnologia per un cartellone che conferma FML26 come punto di riferimento dei grandi artisti internazionali.

Anche per questa edizione, Fiera Milano Live si conferma uno spazio di aggregazione e intrattenimento, con un’area dedicata al divertimento e alla condivisione, pensata per vivere e catturare i momenti più significativi dell’esperienza, rendendo Fiera Milano Live ancora più coinvolgente.

Di seguito la lineup completa:

OLIVIA DEAN
22 maggio 2026

LEWIS CAPALDI
17 giugno 2026

KINGS OF LEON
20 giugno 2026

ROMEO SANTOS &PRINCE ROYCE
10 luglio 2026

TYLER, THE CREATOR
25 agosto 2026

ANYMA – presents ÆDEN
19 settembre 2026

A rafforzare il carattere esperienziale dell’evento, la presenza di Frecciarossa come Treno Ufficiale per gli show di Lewis Capaldi, Kings Of Leon e Tyler, The Creator, e di Ploom come Official Partner, contribuirà a rendere ogni serata ancora più memorabile.

Per tutte le info su trasporti e parcheggi consultare fieramilanolive.com/come-arrivare.

 

Tiziana_Barbetta
Tiziana Barbetta

Articolo precedente
Nona edizione del Festival Onde musicali sul Lago d’Iseo: dal 29 maggio
Articolo successivo
Settima edizione di “La Spezia Estate Festival”
Tiziana Barbetta
Tiziana Barbetta

Articoli

- Advertisement -spot_img

Ultimi Articoli

Carica di più

DIETROLANOTIZIA.IT
Registrazione del Tribunale di Milano N.286 del 15-04-2005 Direttore Responsabile-Editore: Davide Falco
Autorizzazione SIAE n. 350\I\05-475

Contattaci: redazione@dietrolanotizia.it

© Copyright - 2025 DIETROLANOTIZIA | P.Iva 04852590969

Termini e Condizioni

Privacy Policy