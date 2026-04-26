La terza edizione di Fiera Milano Live 2026 è ormai alle porte!

Le sei serate più attese dell’estate, prodotte da Vivo Concerti, tornano a rendere Fiera Milano Live uno dei luoghi simbolo della musica internazionale dell’estate 2026, ospitando grandi protagonisti della scena globale, dal 22 maggio al 19 settembre 2026 @Fiera Milano (Rho).

La rassegna FML26 rafforza la propria vocazione internazionale con una line-up di enorme prestigio: dall’unica data italiana del tour europeo The Art Of Loving – Live di Olivia Dean al ritorno di Lewis Capaldi, che segna la sua rinascita artistica, fino ai Kings of Leon, protagonisti della scena rock globale degli ultimi vent’anni.

Spazio anche ai ritmi latini con Romeo Santos e Prince Royce, per la prima volta insieme in Europa con una data unica organizzata da SFX Events e X-Urban Latin Concert SRL., e all’energia creativa di Tyler, The Creator, con uno show spettacolare in cui musica, estetica e arte visiva si fondono.

A chiudere, Anyma con un’esperienza immersiva che unisce musica e tecnologia per un cartellone che conferma FML26 come punto di riferimento dei grandi artisti internazionali.

Anche per questa edizione, Fiera Milano Live si conferma uno spazio di aggregazione e intrattenimento, con un’area dedicata al divertimento e alla condivisione, pensata per vivere e catturare i momenti più significativi dell’esperienza, rendendo Fiera Milano Live ancora più coinvolgente.

Di seguito la lineup completa:

OLIVIA DEAN

22 maggio 2026

LEWIS CAPALDI

17 giugno 2026

KINGS OF LEON

20 giugno 2026

ROMEO SANTOS &PRINCE ROYCE

10 luglio 2026

TYLER, THE CREATOR

25 agosto 2026

ANYMA – presents ÆDEN

19 settembre 2026

A rafforzare il carattere esperienziale dell’evento, la presenza di Frecciarossa come Treno Ufficiale per gli show di Lewis Capaldi, Kings Of Leon e Tyler, The Creator, e di Ploom come Official Partner, contribuirà a rendere ogni serata ancora più memorabile.

Per tutte le info su trasporti e parcheggi consultare fieramilanolive.com/come-arrivare.