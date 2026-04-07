Dario Canal presenta la “Spinnit Session, disponibile online

Dopo l’uscita di “Nudi sotto le bombe”, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in formato fisico, Dario Canal prosegue il percorso del suo progetto artistico con la Spinnit Session, disponibile da venerdì 3 aprile.

Una registrazione dal vivo che nasce dall’esigenza di fermarsi, riordinare le idee e restituire i brani nella loro forma più essenziale e diretta. Realizzata nella stessa sala in cui, circa un anno prima, avevano preso forma le tracce del disco, la session rappresenta un ritorno alle origini del suono, ma con una consapevolezza nuova.

La Spinnit Session è un momento di ritorno e messa a fuoco, pensato per restituire i brani nella loro forma più essenziale e diretta, senza sovrastrutture, e consolidare l’identità della band nella sua formazione a quattro elementi.

Al centro, il dialogo tra i musicisti e una dinamica collettiva che privilegia l’ascolto reciproco: Dario Canal, alla voce, segue l’istinto della band, cercando di coordinare il respiro del canto con un suono volutamente “ubriaco”, ma sempre immerso nel flusso.

«Abbiamo sentito il bisogno di tornare esattamente da dove tutto era iniziato, per capire cosa era rimasto e cosa invece era cambiato. La Spinnit Session è questo: un modo per rimettere a fuoco il suono, senza nasconderci dietro nulla, lasciando parlare solo la musica e il legame tra noi».

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