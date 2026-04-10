La lineup del Mantova Summer Festival si arricchisce con un nuovo protagonista: Max Angioni, che si esibirà sabato 5 settembre nello storico Giardino dell’Esedra di Palazzo Te, con il suo nuovo spettacolo “Anche meno – Round Finale”.

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In tour nei teatri italiani dopo il successo dei precedenti live e delle apparizioni televisive, Max Angioni propone una serata di stand up comedy che unisce autoironia, osservazione del quotidiano e riflessioni esistenziali filtrate attraverso uno sguardo surreale e generazionale.

Lo spettacolo racconta ricordi, prime volte, conquiste personali e domande sul senso della vita, trasformando esperienze comuni in sketch ironici e imprevedibili. Il ritmo è serrato, la scrittura brillante, il coinvolgimento del pubblico costante.

Un monologo brillante di comicità contemporanea che parla alle nuove generazioni – e non solo – attraverso uno stile immediato, intelligente e sorprendente, giocando sull’idea di “prendersi meno sul serio” e smontando con leggerezza ambizioni, piccoli drammi quotidiani ed aspettative della società contemporanea.

Il Mantova Summer Festival anche quest’anno propone una nuova stagione di grandi eventi, nelle splendide cornici di Piazza Sordello e dell’Esedra di Palazzo Te, confermandosi tra gli appuntamenti musicali e culturali più attesi dell’estate italiana, con una line-up che vedrà protagonisti artisti italiani e internazionali.

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