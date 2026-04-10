L’artista, DJ e produttore Anyma e la rapper, cantante, ballerina e icona di stile di fama mondiale LISA collaborano al nuovo singolo ipnotico e pieno di ritmo, “Bad Angel”.

Fondendo i caratteristici paesaggi sonori techno cinematografici di Anyma con la voce dinamica e trasversale di LISA, “Bad Angel” è un brano irresistibile e ricco di ritmo.

Scritto e prodotto da Anyma, il brano fonde una produzione accattivante, un testo emozionante e texture sonore all’avanguardia, offrendo un’esperienza di ascolto coinvolgente pensata sia per le piste da ballo che per i palchi dei festival.

“Bad Angel” esce alla vigilia dell’esibizione di Anyma come headliner del Main Stage al Coachella, venerdì 10 e 17 aprile. È il primo artista italiano ad essere headliner del celeberrimo festival californiano.

Ad accompagnare il singolo c’è un’esperienza visiva rivoluzionaria creata da Anyma e interpretata da LISA, caratterizzata da ambienti digitali iper-reali e da una narrazione basata sulla performance che rispecchia i temi del brano: connessione, identità e trascendenza. Guarda il video QUI.

“Bad Angel” arriva in un momento in cui entrambi gli artisti stanno ampliando i propri universi creativi: Anyma con i suoi progetti concettuali in continua evoluzione e LISA con la sua carriera solista in rapida ascesa a livello mondiale.

Noto per aver ampliato i confini della narrazione audiovisiva, Anyma continua a ridefinire la musica elettronica attraverso l’innovazione e lo spettacolo.

Nel frattempo, LISA, membro del gruppo BLACKPINK, detentore di numerosi record, porta la sua presenza inconfondibile dopo una serie di successi solisti globali e collaborazioni di alto profilo.

Anyma è atteso in concerto a Milano sabato 19 settembre a Milano a Fiera Milano Live.

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