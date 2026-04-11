Lady Gaga & Doechii, insieme nel nuovo singolo “Runway”

Lady Gaga, vincitrice di 16 premi GRAMMY® ed Emmy, e Doechii, vincitrice di 2 premi GRAMMY, hanno pubblicato la loro nuova canzone “Runway”, il primo brano musicale svelato dal prossimo film 20th Century Studios, “Il Diavolo veste Prada 2”.

La collaborazione era stata annunciata all’inizio di questa settimana, quando il brano era stato anticipato all’interno del trailer finale del film. Pensata per la pista da ballo, “Runway” arriva in anticipo rispetto all’attesissimo sequel, che debutterà nelle sale italiane il 29 aprile.

Interpretata da Lady Gaga e Doechii, “Runway” è stata scritta da Bruno Mars, Jaylah Hickmon, Gaga, Andrew Watt, Henry Walter, Dernst “D’Mile” Emile II e Jayda Love, e prodotta da Bruno Mars, Andrew Watt, Cirkut e D’Mile.

La canzone segna la prima collaborazione tra Gaga e Doechii, che nutrono reciproco rispetto e ammirazione l’una per l’altra.

L’anno scorso Doechii ha consegnato a Gaga l’Innovator Award agli iHeartRadio Music Awards, definendo Gaga “un’ancora di salvezza” e riflettendo sul suo impatto sui giovani fan queer di tutto il mondo.

In una recente intervista con British Vogue, Gaga ha elogiato l’arte di Doechii, scrivendo: “Non capita spesso di vedere qualcuno che esordisce con una penna che sembra immediatamente leggendaria. Per me, Doechii è così”.

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