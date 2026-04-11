Dal 2 luglio al 18 luglio all’Isola del Castello di Legnano (Milano) arriva la 25ª edizione del RUGBY SOUND FESTIVAL, con una lineup ricca ed eclettica, si conferma tra gli appuntamenti musicali più dinamici e coinvolgenti dell’estate.

I biglietti sono disponibili su https://www.rugbysound.it/

Nato come iniziativa legata allo sport del rugby, il Festival si è ampliato, arricchendo il proprio cast e costruendo nel tempo un’identità solida e riconoscibile.

Oggi rappresenta un punto di riferimento per i concerti della città, oltre ad essere uno degli appuntamenti estivi di musica dal vivo più attesi, distinguendosi per la sua capacità di unire spettacoli di primo livello e spirito di condivisione.

La line-up del Festival si arricchisce ulteriormente con 18K, uno dei talenti emergenti della scena rap italiana.

Il 16 luglio, alle ore 21.00, sempre all’Isola del Castello di Legnano, ad aprire il concerto di Salmo sarà il rapper 18K, artista capace di muoversi tra sonorità sperimentali e melodiche, fino a tracce più dure e influenze trap, mantenendo sempre un’atmosfera cupa e malinconica, con una visione del mondo cinica ma allo stesso tempo aperta alla speranza.

Grazie alla sua cifra stilistica unica, 18K si conferma tra gli artisti più originali e seguiti della nuova generazione musicale italiana, distinguendosi per autenticità e capacità di sorprendere il pubblico.

Questa la lineup ad oggi:

2 LUGLIO – TONY PITONY (SOLD OUT) – inizio ore: 21.00

3 LUGLIO – MADAME – inizio ore: 21.00

4 LUGLIO – VOGLIO TORNARE NEGLI ANNI 90’ – inizio ore: 21.30

9 LUGLIO – ELIO E LE STORIE TESE – inizio ore: 21.00

10 LUGLIO – SUBSONICA opening CASINÒ ROYALE e TÄRA – inizio ore: 20.30

11 LUGLIO – FINLEY e TEENAGE DREAM – inizio ore: 21.00

16 LUGLIO – SALMO opening 18K – inizio ore: 21.00

18 LUGLIO – ZARRO NIGHT (special guest IL PAGANTE) – inizio ore: 21.30

I biglietti sono disponibili su https://www.rugbysound.it/

Con una proposta pensata per unire generi musicali differenti, dai grandi nomi della musica italiana, ai protagonisti delle classifiche attuali fino a grandi ospiti internazionali, il Rugby Sound Festival offre al pubblico un’esperienza di intrattenimento in cui la musica incontra la storia e l’identità di Legnano, valorizzando l’Isola del Castello come location d’eccezione.

Gli spettacoli del Rugby Sound Festival sono organizzati in collaborazione tra il club italiano Rugby Parabiago e Shining Production, con il patrocinio del Comune di Legnano.

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