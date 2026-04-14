Il 17 aprile a Cremona, in occasione della Conferenza Musica e Intelligence, Ingrid Carbone accompagnerà il pubblico in un percorso che mette in relazione musica e matematica come strumenti complementari di conoscenza e riflessione.

Il rigore matematico, lungi dall’essere un vincolo, diventa una chiave di accesso privilegiata per comprendere l’organizzazione interna del testo musicale e orientare scelte interpretative consapevoli.

L’evento è a ingresso libero.

L’approccio originale della pianista, matematica e divulgatrice di musica e cultura è il risultato di un percorso in continua evoluzione di Artistic Research che pone al centro un particolare format da lei ideato, quello delle conversazioni-concerto, già presentato con successo in Europa, Cina, Sud America e Medio Oriente.

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