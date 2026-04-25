Venini celebra Mina alla Milano Design Week 2026

In occasione della Milano Design Week 2026, VENINI presenta Mina. L’opera, firmata da Ron Arad, ritrae il profilo di Mina sospeso all’interno di un vaso in vetro soffiato.

Per gli italiani Mina rappresenta un’idea di eccellenza paragonabile ai grandi nomi che identificano il meglio del Paese nel mondo: un patrimonio artistico nazionale, sinonimo di qualità, stile e autorevolezza.

Dal vetro incandescente e, seguendo la tradizione di Murano, l’opera ha preso forma sotto i gesti rapidi e precisi del mastro vetraio, che ha modellato la materia. Non c’è spazio per l’improvvisazione: ogni movimento è un equilibrio perfetto tra tensione e controllo, tra forza e misura.

È lo stesso principio che governa una grande voce: dominio assoluto unito a una grande sensibilità, per guidarla e portarla oltre i limiti. Così nasce una forma che sembra leggera, ma che è frutto di una disciplina rigorosa.

La serie limitata dell’opera composta da 49 pezzi e 3 prove d’artista, è disponibile esclusivamente nel flagship store VENINI di Milano San Babila. A questa prima edizione seguirà un’ulteriore tiratura, sempre di 49 pezzi e 3 prove d’artista, in una nuova cromia.

VENINI: una storia, un’eccellenza artistica, una passione tutta italiana

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