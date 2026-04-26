“Fuga da Chernobyl”, le 48 ore che cambiarono il mondo

Retequattro dedica una serie di appuntamenti ad alcuni grandi fatti del Novecento: il primo, in occasione del 40° anniversario, ricostruisce le 48 ore che cambiarono il mondo e racconta il più grave incidente nucleare di sempre. Il docufilm in prima visione assoluta ed esclusiva – Fuga da Chernobyl – va in onda domenica 26 aprile, alle ore 17.15.

L’iniziativa – dal 30 aprile, ogni giovedì, in seconda serata – prosegue con Hitler – Ultimo giorno (81 anni fa, il 30 aprile 1945, si chiudeva la parabola del Führer); il 7 maggio, con Carlo III: la nascita di un Re (vigilia dell’incoronazione del Sovrano, che ha avuto luogo a Londra nel 2023); il 14 maggio, con Guglielmo Marconi, il Genio del Wireless (a 152 anni dalla nascita, avvenuta il 25 aprile 1874); il 21 maggio, con Fossoli: anticamera per l’Inferno; il 28 maggio, con Generale: rivivendo Carlo Alberto Dalla Chiesa.

Lunedì 1° giugno, inoltre, a 100 anni esatti dalla nascita dell’icona di bellezza e sensualità, simbolo per eccellenza della Hollywood degli Anni ’50, la rassegna propone un’altra prima visione assoluta: il doc Marilyn Monroe: nascita del Mito.

Il 4 giugno la serie continua con Apocalypse: D-Day – Lo sbarco in Normandia (che avvenne il 6 giugno 1945) e, l’11 giugno, con Bobby Kennedy – Il sogno di un mondo migliore (assassinato a Los Angeles il 5 giugno 1968, durante la campagna per le primarie democratiche). In chiusura, venerdì 26 giugno, a 46 anni dalla strage le cui responsabilità sono ancora tutte da chiarire, dove hanno trovato la morte 81 persone, di cui 16 minori, il doc Ustica. Una nuova verità.

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