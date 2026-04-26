15.5 C
Milano
domenica, Aprile 26, 2026
HomeDIETRO LA TV
DIETRO LA TV

“Fuori dal coro”: immigrazione, integrazione e abusi

Davide Falco
By Davide Falco
0
86
mario-giordano
mario-giordano

La gestione dell’immigrazione e i problemi di integrazione saranno temi al centro del nuovo appuntamento di domani, domenica 26 aprile, con “Fuori dal coro”, il programma condotto da Mario Giordano in prima serata su Retequattro.

A tal proposito, le telecamere della trasmissione hanno continuato a seguire gli sviluppi della vicenda di Babou Jallow, il giovane gambiano che, nonostante le numerose denunce, continua a spaventare i cittadini tra Pesaro e Cattolica.

Spazio anche a un’inchiesta sugli abusi nella Chiesa, con le testimonianze inedite di due vittime che accusano il responsabile di un importante ordine religioso.

Infine, il racconto delle notti trasgressive di Milano, tra escort e calciatori, con un focus sullo sfruttamento di ragazze minorenni.

Altri articoli dietrolatv su Dietro la Notizia

 

Davide_Falco
Davide Falco

Articolo precedente
“Fuga da Chernobyl”, le 48 ore che cambiarono il mondo
Articolo successivo
La Voce della Natura. Mostra personale di Gianni Mantovani
Davide Falco
Davide Falco

Articoli

- Advertisement -spot_img

Ultimi Articoli

Carica di più

DIETROLANOTIZIA.IT
Registrazione del Tribunale di Milano N.286 del 15-04-2005 Direttore Responsabile-Editore: Davide Falco
Autorizzazione SIAE n. 350\I\05-475

Contattaci: redazione@dietrolanotizia.it

© Copyright - 2025 DIETROLANOTIZIA | P.Iva 04852590969

Termini e Condizioni

Privacy Policy