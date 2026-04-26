“Fuori dal coro”: immigrazione, integrazione e abusi

La gestione dell’immigrazione e i problemi di integrazione saranno temi al centro del nuovo appuntamento di domani, domenica 26 aprile, con “Fuori dal coro”, il programma condotto da Mario Giordano in prima serata su Retequattro.
A tal proposito, le telecamere della trasmissione hanno continuato a seguire gli sviluppi della vicenda di Babou Jallow, il giovane gambiano che, nonostante le numerose denunce, continua a spaventare i cittadini tra Pesaro e Cattolica.
Spazio anche a un’inchiesta sugli abusi nella Chiesa, con le testimonianze inedite di due vittime che accusano il responsabile di un importante ordine religioso.
Infine, il racconto delle notti trasgressive di Milano, tra escort e calciatori, con un focus sullo sfruttamento di ragazze minorenni.
Altri articoli dietrolatv su Dietro la Notizia