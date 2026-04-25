Come ogni anno il settore programmazione ed edilizia scolastica della Città metropolitana di Milano ha raccolto ed elaborato i dati relativi all’andamento delle iscrizioni negli Istituti secondari statali di secondo grado del territorio.

I dati sono stati forniti dalle scuole con l’utilizzo del portale “Inlinea Infrastrutture – Scuole” che li ha raccolti per indirizzo, numero di classi, corsi diurni/serali, comune di provenienza degli studenti e genere.

Le informazioni hanno consentito di elaborare analisi specifiche (trend delle iscrizioni, andamento dei percorsi didattici e pendolarismo) a supporto delle attività di programmazione della rete scolastica della Città metropolitana.

Nell’anno scolastico 2025/2026 il numero complessivo degli iscritti ai corsi diurni e serali per adulti presso gli Istituti secondari statali di secondo grado della Città metropolitana di Milano è di 114.198 studenti. Il dato risulta pressoché stabile rispetto allo scorso anno e registra una lieve flessione (-1,41%) nel trend quinquennale.

La popolazione scolastica si divide in 56.414 maschi e 57.784 femmine, con una presenza di studenti stranieri (per nazione di nascita) pari al 16,15% del totale, valore sostanzialmente invariato rispetto al 16,12% dello scorso anno.

I corsi serali per adulti accolgono 3.187 iscritti, in aumento rispetto ai 2.964 dell’a.s. 2024/2025.

L’analisi conferma la forte tendenza alla liceizzazione del territorio metropolitano: il 53,64% degli studenti ha scelto un percorso liceale, il 30,92% un corso di istruzione tecnica, il 14,17% l’istruzione professionale e l’1,27% i corsi IeFP attivati presso gli istituti secondari di secondo grado.

Tra i licei prevale nettamente l’indirizzo scientifico (tradizionale, scienze applicate e sportivo) con 26.967 iscritti, seguito dal liceo delle scienze umane e opzione economico-sociale (12.900 iscritti, in crescita del +6,4% rispetto allo scorso anno e +35,4% nel quinquennio).

Il linguistico si attesta a 8.371 iscritti, l’artistico e il classico registrano cali.

Nel comparto tecnico (35.311 studenti, stabile) domina “Amministrazione, Finanza e Marketing” con 12.331 iscritti. In ripresa il Turismo (+4,5%).

Leggeri incrementi si registrano anche in alcuni indirizzi tecnologici come Costruzioni, Ambiente e Territorio (+3%), Grafica e Comunicazione (+2,6%) e Meccanica, Meccatronica ed Energia (+2,75%).

Nell’istruzione professionale i percorsi più frequentati sono “Servizi per la sanità e l’assistenza sociale” (4.247), “Servizi commerciali” (3.438) e “Servizi per l’enogastronomia e ospitalità alberghiera” (2.958). Incrementi si segnalano in “Manutenzione e assistenza tecnica”, “Industria e artigianato per il made in Italy”, odontotecnico e servizi per l’agricoltura.

Focus Milano: 61.331 studenti (-4% nel quinquennio e calo rispetto allo scorso anno). Qui la quota liceale sale al 58,69%, mentre tecnico e professionale si attestano rispettivamente al 25,39% e 14,83%.

Focus Fuori Milano: lieve incremento complessivo della popolazione scolastica (+1,83% nel quinquennio), con crescite più marcate nelle zone omogenee Nord Milano (+5,45%), Adda Martesana (+4,60%), Alto Milanese (+3,34%) e Sud Ovest (+4,77%). La ripartizione vede il 47,78% liceale, 37,33% tecnico e 13,40% professionale.

La Città Metropolitana di Milano continuerà a monitorare l’evoluzione dei dati e a supportare gli istituti nella programmazione dell’offerta formativa, con particolare attenzione all’edilizia scolastica e al potenziamento degli spazi didattici.

https://www.cittametropolitana.mi.it