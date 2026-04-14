Prosegue il ciclo di appuntamenti legati al Premio Lesa, il riconoscimento dedicato alla saggistica femminile che si pone l’obiettivo di valorizzare il pensiero, l’indagine e la scrittura delle donne.

Attraverso la presentazione di opere capaci di interpretare la complessità della società contemporanea, il Premio Lesa si conferma un importante presidio culturale sul territorio, offrendo spazi di riflessione profonda e dialogo aperto tra autrici e pubblico.

Il prossimo appuntamento, previsto per sabato 18 aprile alle ore 17.30 presso la Sala Consiliare di Lesa, vedrà protagonista Daniela Del Latte con il suo libro Zero Scuse. Un’opera potente e necessaria che affronta con estrema onestà il tema della transizione di genere attraverso gli occhi di una madre.

L’autrice dialogherà con la dott.ssa Patrizia Santinon, Psicanalista SPI (Società Psicoanalitica Italiana), e Giorgio U. Bozzo, giornalista e storico.

Il Libro: Una storia di amore e rinascita – In Zero Scuse, Daniela Del Latte apre il proprio cuore per raccontare un viaggio che definire trasformativo sarebbe riduttivo: il percorso di transizione di suo figlio Nicola, diventato oggi sua figlia Vittoria. Si tratta di una testimonianza cruda e toccante, che non nasconde le fragilità e le ombre del percorso umano dell’autrice.

Daniela accompagna il lettore attraverso i momenti più difficili del suo vissuto: il senso di sconfitta, la resistenza feroce di fronte a un cambiamento che inizialmente non riusciva a comprendere e il peso insopportabile di sentirsi una “cattiva madre” per l’incapacità di accettare immediatamente la realtà.

Tuttavia, è proprio nel punto più basso dello smarrimento che accade l’inaspettato. La storia di Daniela non è solo la cronaca di una transizione, ma la riscoperta di un amore viscerale capace di compattare l’intera famiglia, trasformando il rifiuto in una salvifica accettazione.

L’incontro si preannuncia come un momento di grande coinvolgimento emotivo.

Zero Scuse insegna che accettare non significa necessariamente capire tutto subito, ma restare accanto, proteggere e scegliere la felicità dei propri figli sopra ogni pregiudizio o aspettativa personale.

Una storia che funge da potente promemoria: dietro ogni grande cambiamento c’è un essere umano che cerca il suo posto nel mondo e una famiglia che, se resta unita, può superare qualsiasi tempesta.

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