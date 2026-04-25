Uscirà venerdì 8 maggio, ed è da oggi disponibile in pre-order, “Perdigiorno” (Columbia Records/Sony Music), il nuovo EP di PLASMA, giovane cantautore genovese, tra i protagonisti dell’ultima edizione di “Amici”, che si prepara ad inaugurare un nuovo capitolo della sua carriera.
“Perdigiorno” dà il via ad una nuova fase del percorso artistico di PLASMA: un viaggio autentico e coinvolgente, ispirato alle sue esperienze personali e alle atmosfere suggestive dei vicoli di Genova, sua città d’origine.
La sua scrittura si conferma il cuore pulsante del progetto, consacrandolo come una voce contemporanea capace di fondere musica e parola, dando vita a immagini e storie di forte impatto emotivo
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