Dal 13 al 17 aprile: Green Food Week all’università di Pavia

”.

“Per noi è fondamentale diffondere uno stile di vita sano e sviluppare un’educazione alimentare che si consolida nel tempo. Per questo, in collaborazione con l’Università ed EDiSU, abbiamo deciso di partecipare alla Green Food Week – dichiara Lidia Testa, Nutritional Service Specialist di Markas -. Per una settimana proporremo ogni giorno almeno un primo e un secondo piatto green in menù, differenziati tra le due strutture. Giovedì 16 aprile, menù condiviso tra le mense universitarie del Collegio Fraccaro e del Polo Scientifico Cravino, senza carne né pesce, totalmente meatless, per un pasto appetitoso e completo, con tutti i fattori nutrienti equilibrati e più sostenibile per l’ambiente. Scegliere è una delle leve più efficaci per ridurre l’impatto ambientale della nostra alimentazione. Quello che è buono per il pianeta, in questo caso, è anche buono per chi si siede a tavola”.

Secondo una ricerca presentata a fine 2025 da Food Hack, progetto dell’Università di Pavia in collaborazione con Markas, grazie alla possibilità di scegliere pasti più sostenibili ed equilibrati nelle mense universitarie, il consumo di verdura è aumentato del 5%, inoltre gli studenti e le studentesse tendono a consumare meno dolci e a preferire la frutta. Un altro risultato registrato è stato l’aumento del 4,5% circa del numero dei vassoi equilibrati contenenti verdura e proteine. Lo studio, condotto su centinaia di ragazzi, ha dimostrato il forte impatto di un’educazione alimentare veicolata dalle mense universitarie, grazie a comportamenti quotidiani virtuosi che orientano scelte salutari.

Durante la Green Food Week