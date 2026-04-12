Dopo aver debuttato nel 2025 e aver riscosso grande entusiasmo da parte del pubblico, “E SE DOMANI…”, lo spettacolo di Giorgio Panariello, è proseguito con successo anche nel 2026, per un totale di oltre 70 date nei teatri italiani.

A grande richiesta, si aggiungono ora nuovi appuntamenti per l’estate.

Lo spettacolo inizia proprio con Panariello che viene ricatapultato al giorno d’oggi dopo essere stato scelto insieme ad altri personaggi (solo al pubblico in teatro svelerà chi sono) per andare a scoprire cosa ci riserva il futuro di cui tanto si parla.

Giorgio sembra essere l’unico ad essere tornato da questo viaggio e attraverso nuovi personaggi, aneddoti, musica e trovate tecnologiche farà viaggiare con la fantasia anche tutto il pubblico in teatro.

Uno straordinario show dell’inimitabile Giorgio Panariello che ci da un assaggio del suo sguardo sul mondo e sui temi più attuali attraverso la sua inconfondibile ironia.

“E se domani…” – nuove date estive:

15 luglio – Lake Sound Park – Villa Erba – CERNOBBIO (CO)

20 luglio – Pisa Summer Knights – Piazza Dei Cavalieri – PISA

22 luglio – Piazzale Roma – RICCIONE

24 luglio – Arena B. Gigli – PORTO RECANATI (MC)

30 luglio – Arena Devil Jamming Festival – Stadio Bazzurri – PERUGIA

31 luglio – Fortezza – SIENA

3 agosto – Alguer Summer Festival – Anfiteatro Ivan Graziani – ALGHERO (SS)

13 agosto – Piazza Carli – ASIAGO (VI)

16 agosto – Teatro Delle Rocce – GAVORRANO (GR)

17 agosto – Castello Pasquini – CASTIGLIONCELLO (LI)

19 agosto – La Versiliana Festival – Teatro La Versiliana – MARINA DI PIETRASANTA (LU)

20 agosto – Mont’Alfonso Sotto Le Stelle – Fortezza – CASTELNUOVO GARFAGNANA (LU)

28 agosto – Cava Dell’erba – APRICENA (FG)

1 settembre – Parco Di Serravalle – EMPOLI (FI)

7 settembre – Castello Sforzesco – VIGEVANO (PV)

Per info: www.friendsandpartners.it

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