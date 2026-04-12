1MNEXT2026, il contest dedicato agli artisti emergenti, ideato e prodotto da iCompany, organizzatrice del Concerto del Primo Maggio di Roma promosso da CGIL, CISL e UIL, giunge alla sua fase finale.

Sono stati 120 (su più di 1700 iscritti) i progetti ammessi alla semifinale, votati dalla Giuria di Qualità e dal pubblico online.

Tra questi, sono stati selezionati 12 progetti emergenti che accedono alla finale live di 1MNEXT2026.

Di seguito i 12 progetti emergenti che accedono alla finale live:

BAMBINA, cantautrice di origine calabrese, BIANCAMARE, cantautrice di Erice (Trapani), CAINERO, cantautrice di Terracina (Lazio), CRISTIANA VERARDO, cantautrice pugliese, DAIANA LOU, duo nato a Roma formato da Daiana e Luca, GIOVAMI, cantautore di Santeramo in Colle (Bari), GIOVEDÌ, band di Roma, ILARIA KAPPLER, cantautrice di Napoli, MACADAMIA, band di Roma, MONTEGRO, cantautore di Lanciano (Chieti), TUFO, cantautore di Verbicaro (Cosenza) e VAEVA, band della Brianza.

I voti che sono stati assegnati sono pubblici e consultabili sul sito 1mnext.primomaggio.net. Durante la semifinale la valutazione del singolo artista/band è stata stabilita sommando, in quota ponderata, il voto del web con quello della Giuria di Qualità.

La giuria popolare web ha inciso per il 25% della valutazione finale mentre la giuria di qualità per il 75%.

Al fine di garantire un corretto svolgimento delle selezioni, il sistema di controllo delle votazioni online ha invalidato tutti i voti sospetti, inclusi quelli ottenuti tramite VPN e/o generatori di IP.

La finale live si terrà, a porte chiuse, il 15 aprile, davanti alla Giuria di Qualità che avrà il compito di scegliere i 3 artisti vincitori di 1MNEXT2026 che saranno annunciati il giorno seguente, 16 aprile, e invitati ad esibirsi sul palco del Concerto del Primo Maggio in Piazza San Giovanni in Laterano a Roma.

Il vincitore assoluto del contest sarà infine proclamato e premiato durante il Concertone.

La Giuria di Qualità è composta da Massimo Bonelli (Direttore Artistico del Concerto del Primo Maggio, presidente giuria), Marta Venturini (produttrice artistica e autrice), Lucia Stacchiotti (iCompany), Julian Borghesan (speaker radiofonico) e Giorgiana Cristalli (giornalista).

Lo scorso anno il contest è stato vinto da Dinìche, con il brano “Fuochi ammare”.

www.primomaggio.net

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