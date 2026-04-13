Scoperta officina abusiva a Novate. Sequestrati i materiali

Continuano i controlli della polizia locale di Novate Milanese sul territorio, scoperta un’ autofficina abusiva. Tutto é successo la vigilia delle festività pasquali, quando il comando di via Repubblica, a seguito di diverse segnalazioni, ha organizzato un controllo.

Ad attirare subito l’attenzione degli agenti é stato un subingresso anomalo, non comunicato. Dai successivi accertamenti sono emerse una serie di gravi irregolarità amministrative e una serie di gravi incongruenze societarie.

Questo ha portato il sequestro di attrezzature presenti e un verbale da cinquemila euro e notizia di reato. Sono infatti state confermate le ipotesi di reato, un’attività di officina che operava senza autorizzazioni, condotta da un serie di cittadini asiatici.

L’officina dotata di ponteggio, era inoltre in uno stato di totale disordine tra materiali, attrezzature e stoccaggio di batterie, che compromettevano la sicurezza del luogo. Di tutto questo, la proprietà dei muri è totalmente estranea ai fatti, avevano stipulato un contratto con un’ altra società ed erano all’oscuro dei subaffitti.

La locale ha così provveduto al sequestro di tutte le attrezzature e a trasmettere la comunicazione di reato per tutti gli aspetti penali tra cui la gestione dei rifiuti e l’inesistenza fiscale alle autorità competenti.

Un altro controllo ha portato invece alla scoperta di una occupazione abusiva da parte di tre persone, all’interno di un’area dismessa del territorio, con gravi carenze igienico sanitarie. A questo si aggiungono dei controlli stradali che hanno portato alla segnalazione di auto senza assicurazione.

Altri articoli di Novate Milanese su Dietro la Notizia