Cresce l’attesa per il live set dei MASTERS AT WORK, che il 26 aprile saranno ospiti dell’Ex Base NATO (Via della Liberazione, 1 Bagnoli, Napoli).

I biglietti sono disponibili su Ticketone e Ticketsms.

I Masters At Work, sono Little Louie Vega e Kenny “Dope” Gonzalez, icone internazionali della musica house, rappresentano da decenni un punto di riferimento assoluto nella scena musicale globale.

La loro capacità di fondere house, soul, funk, afrobeat e ritmi latini si traduce in set energici e coinvolgenti. Originari di New York, hanno avuto un ruolo chiave nello sviluppo della house music dagli anni ’90, contribuendo a definirne il suono su scala internazionale.

La loro esibizione a Napoli offrirà al pubblico un’autentica esperienza live all’insegna del groove e della qualità sonora, capace di attraversare epoche e generazioni.

L’Ex Base NATO, luogo simbolico in continua trasformazione culturale, si conferma ancora una volta palcoscenico d’eccezione per eventi di grande rilievo.

L’area, grazie a un importante percorso di valorizzazione, si presenta come un grande hub dedicato alla musica dal vivo e alla cultura urbana.

Un progetto che rafforza il ruolo di Napoli e del Sud Italia nel circuito dei grandi eventi live.

https://www.exbasenatoeventi.it/ – https://www.instagram.com/exbasenato?igsh=N2c5ZjJkajI5dXA3 – https://www.instagram.com/alien_sound_festival/ – https://www.instagram.com/lurovamusic?igsh=djg4bmlkYTRsZXg2

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