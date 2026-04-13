Amedeo Minghi: nuovo Tour 2026

DM Produzioni di Danilo Mancuso comunica l’acquisizione di Amedeo Minghi e annuncia la partenza del Tour 2026 in questo mese di aprile che attraverserà i più prestigiosi siti d’Italia (piazze, arene, anfiteatri) con uno spettacolo, prodotto da DM Produzioni, che ripercorre i grandi classici del repertorio di Amedeo Minghi come L’immenso, 1950, La vita mia, Vattene amore, I ricordi del cuore per poi approdare ai brani più recenti.

«Il mio pubblico – racconta il cantautore – attraversa varie generazioni e durante i concerti mi piace preparare una scaletta che dia a tutti la possibilità di sognare. Sarà un viaggio nel nostro comune passato, tra ciò che è stato e quel che sarà. Accanto ai classici brani, ormai entrati nella nostra memoria, condivideremo le nuove, attuali proposte, con la speranza di poter continuare ed arricchire, rinnovandolo, il rapporto saldo che unisce la mia storia a quella di tanta gente che, negli anni, ha condiviso le mie avventure musicali».

Amedeo Minghi è accompagnato da Giandomenico Anellino (Chitarre), Alessandro Mazza (Basso), Luca Perroni (Pianoforte e Tastiere), Stefano Marazzi (Batteria), Rosy Messina e Giordano Spadafora (Cori) e porta in scena melodie d’indescrivibile bellezza senza tempo.

Minghi è uno dei più grandi autori e interpreti della nostra canzone, aperto alla sperimentazione e al contempo attento alla melodia con il suo stile inconfondibile, lo sguardo romantico e, a tratti, nostalgico sulla realtà.

www.amedeominghi.eu

https://www.instagram.com/amedeo_minghi/

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