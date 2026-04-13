E’ arrivato in Italia dal 9 aprile, con Indomitus Publishing, “Le cicatrici del cuore” di Catherine Ryan Hyde, un emozionante capitolo di una scrittrice che non smette mai di commuovere, far riflettere e ispirare, autrice di oltre cinquanta libri bestseller del New York Times, del Wall Street Journal e numero uno nelle classifiche Amazon.

In queste pagine Michael Woodbine aveva solo sette anni quando un incidente con dei fuochi d’artificio lo ha segnato con cicatrici profonde, portandolo a essere dato in affidamento. Oggi, al primo anno di college, cerca ancora di nascondere le ferite del suo trauma ai compagni, alla famiglia adottiva e persino a se stesso.

Ma quando si iscrive a un corso di cinema, Michael incontra Robert Dunning, un professore che porta le proprie cicatrici con orgoglio e senza vergogna.

Incoraggiato da Robert, Michael decide di realizzare un documentario che esplori l’immagine corporea e la percezione di sé pubblicando un annuncio per trovare persone che si sentono rifiutate dalla società e scoprendo che l’insicurezza accomuna quasi tutti.

Alcuni partecipanti stanno guarendo da ferite o interventi chirurgici, altri affrontano insicurezze legate a fattori comuni come l’invecchiamento o i cambiamenti del corpo dopo una gravidanza. Raccogliendo queste storie e condividendo finalmente la propria, Michael si sentirà più connesso con il mondo di quanto non sia mai stato.

Tuttavia, per completare il suo percorso verso l’accettazione di sé e sanare le cicatrici del suo cuore, dovrà superare un ultimo ostacolo, il più difficile: perché i suoi genitori biologici non hanno lottato per tenerlo con loro?

“Indomitus Publishing – ha commentato l’editore Davide Radice – è orgogliosa di riportare in Italia, dopo cinque anni di assenza, una delle voci più amate e potenti della narrativa contemporanea.

Autrice di oltre cinquanta bestseller, Catherine Ryan Hyde ha conquistato il cuore di più di 100.000 lettori italiani grazie a romanzi indimenticabili come ‘La formula del cuore’ (‘Pay It Forward’, da cui è stato tratto il film omonimo), ‘Affetti straordinari’, ‘In viaggio con August’ e ‘Il cammino verso casa’.

Con ‘Le cicatrici del cuore’ (‘Michael Without Apology’) torniamo a immergerci in una storia che i lettori americani hanno già definito un capolavoro: un romanzo avvincente dall’inizio alla fine, con personaggi profondamente delineati e una trama che tocca le diverse prospettive umane a un livello intensamente personale. La scrittura della Hyde, come sempre squisitamente elaborata, accompagna il protagonista Michael in un viaggio di accettazione di sé che è al tempo stesso intimo e universale”.

Molti critici e lettori lo considerano uno dei suoi libri più potenti e personali: un invito a smettere di scusarsi per ciò che non deve essere nascosto, a guardare le proprie cicatrici – fisiche ed emotive – con orgoglio e a riconoscere che nessuno di noi è solo nelle proprie imperfezioni.

DATI TECNICI

Titolo: Le cicatrici del cuore

Autrice: Catherine Ryan Hyde

Casa editrice: Indomitus Publishing

Data di pubblicazione: 9 aprile 2026

Costo: ebook € 6,99 (in esclusiva su Amazon, incluso in Kindle Unlimited) / paperback € 16,99 in libreria e su tutti gli store online

Pagine: 296

Link al sito: https://www.amazon.it/dp/B0G1CHFXTC e https://www.indomitus-publishing.it/product/le-cicatrici-del-cuore-catherine-ryan-hyde/

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