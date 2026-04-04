I BTS hanno infranto numerosi record con il loro nuovo album, “ARIRANG”, uscito insieme al loro nuovo singolo “SWIM” e al relativo videoclip ufficiale. Si tratta del primo disco della band ad uscire da 3 anni e 9 mesi e la loro ‘reunion’ è di quelle destinate a segnare per sempre la storia della musica Pop.

“ARIRANG” è il settimo album della band a debuttare alla #1 della popolare classifica statunitense degli album Billboard 200. In Italia ha debuttato alla #2 della classifica dei dischi più venduti della settimana (FIMI/NIQ), riuscendo ad essere l’album internazionale più venduto.

Anche sul fronte digitale ha totalizzato numeri giganteschi: è l’album K-Pop con più stream nella storia di Spotify, mentre è il primo disco (non totalmente in lingua inglese) a raggiungere la #1 in oltre 100 Paesi su Apple Music.

Il singolo “SWIM” è il singolo con il debutto più alto su Spotify quest’anno ed è già fra i più trasmessi dalle radio in Italia.

“ARIRANG” è un album che racchiude l’identità dei BTS e l’universalità delle emozioni che vivono. I BTS hanno sempre intessuto le loro storie nella musica, esprimendo un’autenticità incrollabile plasmata dal loro percorso dall’infanzia alla giovinezza, che ha creato un legame profondo con gli ascoltatori di tutto il mondo.

I sette membri hanno riflettuto a fondo sul messaggio e sulla visione musicale che desideravano incarnare attraverso “ARIRANG”, cercando di trovare una narrazione che rappresentasse al meglio chi sono i BTS oggi.