Si arricchisce di nuovi grandi nomi la seconda edizione del Trento Live Fest, il festival musicale che si svolgerà in 2 weekend, nelle giornate di venerdì 28, sabato 29 e domenica 30 agosto e venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 settembre all’interno della Trentino Music Arena (Via di S. Vincenzo, Trento)!

Ai già annunciati Luca Carboni, Emma, Fulminacci, Gemitaiz, Madame e Negramaro si aggiungono Ditonellapiaga, Mobrici, Motta, Sayf, Tropico e Venerus, completando la lineup del Trento Live Fest, il festival che unisce musica e territorio, offre esperienze per tutti i gusti e si conferma appuntamento imperdibile per gli amanti dei concerti e dei viaggi.

Il Trento Live Fest 2026 si propone di far vivere al pubblico un viaggio sonoro che attraversa generazioni, visioni e linguaggi differenti: dalla profondità del rap alle icone del pop, dal cantautorato italiano alla freschezza dell’indie passando attraverso le nuove avanguardie musicali.

Il festival si trasforma così in un’esperienza unica dove ogni serata è un universo diverso, capace di sorprendere, emozionare e accendere la curiosità di un pubblico sempre più trasversale.

Di seguito la Lineup del Trento Live Fest 2026:

1° Weekend

venerdì 28 agosto 2026: GEMITAIZ + VENERUS

2026: sabato 29 agosto 2026: FULMINACCI + MOBRICI

2026: domenica 30 agosto 2026: LUCA CARBONI + TROPICO

2° Weekend

venerdì 4 settembre 2026: MADAME + DITONELLAPIAGA

2026: sabato 5 settembre 2026: EMMA + SAYF

2026: domenica 6 settembre 2026: NEGRAMARO + MOTTA

Oltre ai singoli biglietti, sarà possibile acquistare anche tre abbonamenti:

– PASS WEEKEND 1: 28, 29 e 30 agosto

– PASS WEEKEND 2: 4, 5, 6 settembre

– PASS ALL DAYS: 28, 29 e 30 agosto + 4, 5 e 6 settembre

I biglietti per assistere ai concerti del Trento Live Fest 2026, organizzato e prodotto da Magellano Concerti in collaborazione con la Provincia autonoma di Trento, sono già disponibili in prevendita su Ticketone.it.

Per info: https://www.ticketone.it/artist/trento-live-fest/?affiliate=TN0

Come già avvenuto lo scorso anno, il Trento Live Fest si conferma un appuntamento capace di attrarre un pubblico ampio ed eterogeneo, offrendo non solo una lineup di altissimo livello, ma anche l’opportunità di vivere e scoprire le bellezze naturali e culturali del Trentino, affermandosi come un evento imperdibile per gli amanti dei concerti e dei viaggi.

Sei serate all’insegna del ritmo e del divertimento animeranno il cuore di Trento, trasformando la città in un luogo di incontro, condivisione e partecipazione, offrendo al pubblico la possibilità di vivere il territorio in modo nuovo e coinvolgente.

La Trentino Music Arena sarà allestita per l’occasione in modo da garantire un’esperienza completa e accogliente. L’area ospiterà un’ampia zona food, con punti di ristoro dedicati, contribuendo a creare un’atmosfera unica e ricca di energia.

Radio Deejay e Radio Capital sono Radio Partner del Trento Live Fest 2026.

www.magellanoconcerti.it

https://www.instagram.com/trentolivefest/

https://www.facebook.com/tmatrentinomusicarena

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