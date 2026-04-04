Bollate. Appuntamenti in Biblioteca
Nati per Leggere
Due date:
Venerdì 10 aprile 2026 ore 10:30 Leggere in tutti i sensi. Una guida per i genitori.
Venerdì 17 aprile 2026 ore 10:30 In viaggio fra le storie a ritmo di musica
Percorsi di avvicinamento al libro e alla lettura per bambini dai 3 e i 12 mesi e nato dalla collaborazione tra biblioteca e gli operatori del Consultorio familiare dell’Asst-Rhodense di Bollate.
Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria
Per prenotarsi scrivere o telefonare a Roberta Roveda
Consultorio Familiare ASST Rhodense
consultorio.familiare.bollate@asst-rhodense.it
Tel. 02994305043
Bibliofilo
Sabato 11 aprile ore 16.30
Incontri di maglia ed uncinetto. Si consiglia di portare il propri strumenti e filati.
Ingresso libero
Durata: 1,5 h
Gruppo di Lettura
Due appuntamenti:
Lunedì 13 aprile ore 14:30, in presenza
giovedì 16 aprile 2026 ore 20:45, online
LIBRO: L’anniversario di Andrea Bajani
TRAMA: Si possono abbandonare il proprio padre e la propria madre? Si può sbattere la porta, scendere le scale e decidere che non li si vedrà più? Mettere in discussione l’origine, sfuggire alla sua stretta?
Dopo dieci anni sottratti al logoramento di una violenza sottile e pervasiva tra le mura di casa, finalmente un figlio può voltarsi e narrare la sua disgraziata famiglia e il tabù di questa censura “con la forza brutale del romanzo”.
E celebrare così un lacerante anniversario: senza accusare e senza salvare, con una voce “scandalosamente calma”, come scrive Emmanuel Carrère a rimarcarne la potenza implacabile.
Con questo romanzo Andrea Bajani ha vinto il Premio Strega e lo Strega giovani nel 2025.
Per ricevere il collegamento dell’incontro online è possibile compilare questa pagina:
https://forms.gle/T7mKVRH9spch5VTJ8
Pomeriggi creativi per pensionati attivi. Burraco in biblioteca!
Mercoledì 15 aprile ore 15:00
Ingresso libero sino ad esaurimento posti. Durata: 2 h
Per informazioni su tutti gli eventi
Biblioteca Comunale
0235005508
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