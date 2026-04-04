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Bollate: appuntamenti in Biblioteca

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
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Bollate. Appuntamenti in Biblioteca

Nati per Leggere

Due date:

Venerdì 10 aprile 2026 ore 10:30 Leggere in tutti i sensi. Una guida per i genitori.

Venerdì 17 aprile 2026 ore 10:30 In viaggio fra le storie a ritmo di musica

Percorsi di avvicinamento al libro e alla lettura per bambini dai 3 e i 12 mesi e nato dalla collaborazione tra biblioteca e gli operatori del Consultorio familiare dell’Asst-Rhodense di Bollate.

Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria

Per prenotarsi scrivere o telefonare a Roberta Roveda

Consultorio Familiare ASST Rhodense

consultorio.familiare.bollate@asst-rhodense.it

Tel. 02994305043

Bibliofilo

Sabato 11 aprile ore 16.30

Incontri di maglia ed uncinetto. Si consiglia di portare il propri strumenti e filati.

Ingresso libero

Durata: 1,5 h

Gruppo di Lettura

Due appuntamenti:

Lunedì 13 aprile ore 14:30, in presenza

giovedì 16 aprile 2026 ore 20:45, online

LIBRO: L’anniversario di Andrea Bajani

TRAMA: Si possono abbandonare il proprio padre e la propria madre? Si può sbattere la porta, scendere le scale e decidere che non li si vedrà più? Mettere in discussione l’origine, sfuggire alla sua stretta?

Dopo dieci anni sottratti al logoramento di una violenza sottile e pervasiva tra le mura di casa, finalmente un figlio può voltarsi e narrare la sua disgraziata famiglia e il tabù di questa censura “con la forza brutale del romanzo”.

E celebrare così un lacerante anniversario: senza accusare e senza salvare, con una voce “scandalosamente calma”, come scrive Emmanuel Carrère a rimarcarne la potenza implacabile.

Con questo romanzo Andrea Bajani ha vinto il Premio Strega e lo Strega giovani nel 2025.

Per ricevere il collegamento dell’incontro online è possibile compilare questa pagina:

https://forms.gle/T7mKVRH9spch5VTJ8

Pomeriggi creativi per pensionati attivi. Burraco in biblioteca!

Mercoledì 15 aprile ore 15:00

Ingresso libero sino ad esaurimento posti. Durata: 2 h

Per informazioni su tutti gli eventi

Biblioteca Comunale

0235005508

biblioteca.bollate@csbno.net

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