14.9 C
Milano
lunedì, Aprile 6, 2026
HomeCULTURA
CULTURA

Basso Napoletano di Marco Sgrosso in scena all’Argot Studio

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
0
111
MARCO-SGROSSO-BASSO-NAPOLETANO-Foto-di-scena-Archivio-Vivo-4
MARCO-SGROSSO-BASSO-NAPOLETANO-Foto-di-scena-Archivio-Vivo-4

Un attore, un contrabbasso e una città che pulsa sotto terra: dal 9 al 12 aprile 2026, all’Argot Studio va in scena Basso Napoletano. Variazioni per contrabbasso e voce, nuovo allestimento prodotto da Le belle bandiere.

Sul palco, Marco Sgrosso firma l’elaborazione drammaturgica, la mise en espace e l’interpretazione dello spettacolo, in dialogo serrato con il contrabbasso di Felice Del Gaudio.

Ne nasce un dispositivo performativo essenziale e visionario, costruito sull’attrito fertile tra materia sonora e parola incarnata, tra vibrazione musicale e memoria teatrale.
Basso Napoletano è un attraversamento.

Non una narrazione lineare, ma una serie di variazioni – sonore, poetiche, emotive – che riportano in superficie una Napoli arcaica e febbrile, primitiva e carnale. Una città che non fa da sfondo, ma diventa organismo vivo: sotterraneo, tellurico, attraversato da tensioni elementari in cui il canto si fa carne e la parola scava come un suono profondo.

MARCO-SGROSSO-BASSO-NAPOLETANO-Foto-di-scena-Archivio-Vivo-3-
MARCO-SGROSSO-BASSO-NAPOLETANO-Foto-di-scena-Archivio-Vivo-3-

Il progetto nasce dall’incontro artistico e umano tra Sgrosso e Del Gaudio, da un’antica complicità e dal desiderio di costruire una jam session teatrale tra contrabbasso e voce.

L’elaborazione drammaturgica si muove per frammenti, uniti da un filo emotivo più che narrativo, attraversando le parole e le visioni di autori come Eduardo De Filippo, Raffaele Viviani, Totò, Roberto De Simone, fino ai toni più aspri e immaginifici di Enzo Moscato.

Il 10 aprile, dopo lo spettacolo, si terrà il talk speciale con Marco Sgrosso e Tiziano Panici insieme alla community di Dominio Pubblico per il progetto speciale Cinema Vivo.
Maggiori informazioni su: www.teatroargotstudio.com

www.theatronduepuntozero.it

Altri articoli di cultura su Dietro la Notizia

Tiziana_Barbetta
Tiziana Barbetta

Articolo precedente
Noyz Narcos: annuncia la date di “Cruel Summer 2026”, la tournée estiva
Articolo successivo
Nuovi nomi arricchiscono la seconda edizione del “Trento Live Fest!”
Tiziana Barbetta
Tiziana Barbetta

Articoli

- Advertisement -spot_img

Ultimi Articoli

Carica di più

DIETROLANOTIZIA.IT
Registrazione del Tribunale di Milano N.286 del 15-04-2005 Direttore Responsabile-Editore: Davide Falco
Autorizzazione SIAE n. 350\I\05-475

Contattaci: redazione@dietrolanotizia.it

© Copyright - 2025 DIETROLANOTIZIA | P.Iva 04852590969

Termini e Condizioni

Privacy Policy