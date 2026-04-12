Dopo i recenti progetti dedicati a temi sociali e civili, OffiCine-IED annuncia l’inizio delle riprese del nuovo cortometraggio “Facciamo rumore”, realizzato nell’ambito del laboratorio di formazione FilmLab e pensato per celebrare un anniversario fondamentale della storia italiana: l’80° anniversario del primo voto delle donne in Italia, avvenuto il 2 giugno 1946.

Realizzato con la direzione artistica di Silvio Soldini e le interpretazioni di Ida Marinelli e Andrea Bosca accanto a Alessandra Curia, Lorenzo Motta e Caterina Pagliuzzi, il progetto nasce con l’obiettivo di raccontare, attraverso il linguaggio del cinema, il valore di una conquista che non può essere data per scontata, riportando l’attenzione sull’importanza della partecipazione e sul rischio di arretramento dei diritti, soprattutto in un’epoca segnata da forte astensionismo e disaffezione civica.

Le riprese si terranno a Milano nei giorni 10, 11 e 12 aprile 2026.

Il cortometraggio sarà presentato in anteprima a Milano il 27 maggio e, nel corso della serata, sarà presentato anche il cortometraggio “Freeze” realizzato da OffiCine-IED e dagli studenti di FilmLab con protagoniste Valentina Romani e Celeste Dalla Porta e ideato per celebrare i 30 anni della rivista iO Donna.

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