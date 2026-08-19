È entrata in servizio la prima tratta della nuova corsia preferenziale in corso di realizzazione tra piazza Stuparich e piazza Zavattari nel Comune di Milano

La linea 91, in direzione da Stuparich a Zavattari, viaggia ora in sede protetta e riservata e utilizza il nuovo capolinea realizzato in piazzale Lotto, segnando l’avvio operativo di una delle principali fasi del progetto di riqualificazione e potenziamento del trasporto pubblico nell’area.

Il cronoprogramma dei lavori prevede che entro metà settembre anche la linea 90, nella direzione opposta, da Zavattari a Stuparich, entri nella nuova corsia preferenziale e utilizzi il nuovo capolinea di piazzale Lotto.

Sempre da metà settembre è prevista inoltre la riapertura dell’ingresso e dell’uscita di via Monreale in piazza Zavattari, consentendo il ripristino della circolazione in corrispondenza dell’area interessata dai lavori.

Nel frattempo, in viale Elia e viale Migliara il traffico privato continua a utilizzare le carreggiate laterali. Sono previste soltanto deviazioni puntuali sulla corsia preferenziale in corrispondenza di specifiche lavorazioni del cantiere.

L’apertura della prima tratta rappresenta una tappa del più ampio intervento che sta interessando l’intero asse Stuparich–Zavattari, con l’obiettivo di realizzare una corsia preferenziale dedicata al trasporto pubblico e migliorare la regolarità e l’efficienza del servizio delle linee 90 e 91.

I lavori proseguono sull’intera tratta per completare tutte le opere previste dal progetto, con l’obiettivo di arrivare alla conclusione dell’intervento entro metà 2027. L’investimento complessivo è di circa 33 milioni di euro, finanziati in parte attraverso fondi del PNRR e in parte con risorse del Comune di Milano.

Questo intervento si inserisce nel progetto più ampio di completamento della corsia preferenziale della cerchia filoviaria di Milano che coinvolge anche le tratte della 92 di via Pergolesi e via Piccinni da piazzale Caiazzo e viale Abruzzi e quella di viale Umbria da piazza Cappelli a via Tertulliano.

Nel loro complesso sono 2,7 i chilometri di nuova corsia preferenziale per la 90-91 e la 92, ma si provvederà a intervenire su tutta l’area circostante, con la realizzazione di 4 chilometri di piste ciclabili, l’aumento di spazi dedicati ai pedoni (11mila metri quadrati in più), la messa a dimora di 378 nuovi alberi e la riqualificazione di 6 piazze.

Gli obiettivi sono quelli di migliorare la viabilità, velocizzando i tempi di percorrenza del trasporto pubblico e l’interscambio con le altre linee, introducendo anche mezzi di nuova generazione. La corsia riservata garantirà anche una maggiore sicurezza per gli utenti.

“L’apertura della prima tratta della nuova corsia preferenziale è un passaggio importante di un intervento che cambierà e migliorerà il trasporto pubblico lungo questo asse della città – dichiarano gli assessori Arianna Censi (Mobilità) e Marco Granelli (Opere pubbliche) –. Con l’entrata in servizio della corsia per la 91 e il nuovo capolinea di piazzale Lotto cominciamo a vedere concretamente il risultato dei lavori. Il cantiere proseguirà nei prossimi mesi per completare l’intero progetto, con l’obiettivo di concludere le opere entro metà 2027”.

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