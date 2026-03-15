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“The Visitor”: nuovo singolo di Sienna Spiro, cantautrice inglese

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
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Sienna-Spiro.
Sienna-Spiro.

L’artista inglese Sienna Spiro ha pubblicato “The Visitor”, un brano imponente che racconta la sensazione di sentirsi molto piccoli. Attesissima dai fan, questa ballad straordinariamente vulnerabile trae la sua forza da un’interpretazione vocale mozzafiato, da testi che colpiscono nel profondo e da un’orchestra d’archi composta da 20 elementi, diretta e arrangiata dal Premio OscarPeter Rotter (Oppenheimer, The Last Repair Shop).

Scritta e prodotta da SIENNA insieme a Omer Fedi (SZA, Lil Nas X) e Michael Pollack (Justin Bieber, Miley Cyrus), “The Visitor” si apre con un crescendo di archi che presto si alza come un sipario per rivelare la voce della cantautrice e il pianoforte. Con cuore e intensità, SIENNA dipinge un quadro vivido di un momento nel tempo.

La canzone ha ispirato il nome del suo “The Visitor Tour”, che lo scorso anno ha registrato il tutto esaurito in pochi secondi, costringendo SIENNA ad aggiungere altre date che sono andate immediatamente sold-out.

Il tour negli Stati Uniti è iniziato il 3 marzo al Troubadour di West Hollywood e si concluderà con due serate al Bowery Ballroom di New York (17 e 18 marzo), prima che lei prosegua nel Regno Unito e in Europa.

È stata anche annunciata, inoltre, la sua partecipazione al festival All Points East, che si terrà a Londra il 22 agosto.

SIENNA SPIRO:

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