“Voci ribelli”: nuovo album di Giangilberto Monti

Il 27 marzo esce il nuovo album “VOCI RIBELLI” del cantautore e scrittore GIANGILBERTO MONTI (Warner Music/The Saifam Group) disponibile in CD, digitale e vinile rosso LP 180 gr. in edizione limitata di 300 copie autografate.

Un viaggio musicale che unisce culture, sogni, memoria e impegno civile: 8 storiche canzoni del cantautore riarrangiate da musicisti magrebini con 2 brani inediti

Il pre-order di “Voci Ribelli” è disponibile sul circuito LaFeltrinelli, IBS e su Discoteca Laziale in versione CD digipack (https://shorturl.at/adQ75; https://shorturl.at/bMjXK; https://shorturl.at/fHnsO😉 e in vinile rosso edizione limitata e autografata (https://shorturl.at/CzGzQ; https://www.shorturl.at/dhn4O; https://shorturl.at/64JQO;).

Nel disco, il repertorio del cantastorie e scrittore milanese Giangilberto Monti prende nuova vita grazie all’interpretazione e agli arrangiamenti dei musicisti magrebini Hicham Benabderazzik, Daniel Tuna, Badreddine Bazgua e Adil Nadif, arricchito da brani inediti.

Questo progetto musicale, ideato in Marocco, registrato a Casablanca e mixato a Milano, intreccia strumenti contemporanei e ritmi antichi. L’album nasce dalla collaborazione con l’amico e intellettuale algerino Mahi Tibaoui, oggi scomparso e negli anni Novanta costretto a rifugiarsi in Marocco per sfuggire alle minacce degli integralisti islamici.

Questa la tracklist dell’album:

Dal vostro inviato speciale (Giangilberto Monti) Algeri 1954 (Giangilberto Monti) Tic-Tac (Giangilberto Monti) Balthazar (Giangilberto Monti) Sul confine (Giangilberto Monti-Uberto Molinari) Metrò (Giangilberto Monti-Flavio Premoli) Una bella coppia (Giangilberto Monti-Uberto Molinari) Monsieur Dupont (Giangilberto Monti-Federico Sirianni) Modì (Giangilberto Monti-Maurizio Meschia-Ottavia Marini) – INEDITO Casablanca (Giangilberto Monti-Rocco Tanica) – INEDITO

Il Cantautore milanese presenterà il nuovo disco “Voci Ribelli” in una serie di incontri tra parole, musica e aneddoti legati alla sua carriera.

Questi i prossimi appuntamenti:

26 marzo – Auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare, via Ollearo, 5 – Milano – ore 21.30

30 marzo – LaFeltrinelli di Corso Genova, 20 – Milano – ore 18.30

www.giangilbertomonti.it

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